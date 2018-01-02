Ремесленники заработают по-новому с 12 января

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Изменения в деятельности ремесленников, закрепленные президентским указом №364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности", вступят в силу с 12 января.

Упрощающий деятельность ремесленников указ №364 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал еще 9 октября 2017-го. В силу положения документа вступают с 12 января 2018 года.

В соответствии с нормами указа, перечень видов ремесленной деятельности, которые можно будет осуществлять по заявительному принципу без регистрации как ИП, станет максимально расширен.

Например, в перечень вошли все виды творчества, которые осуществляются ручным трудом, в том числе изготовление пряжи, плетение из бисера, создание вручную чехлов для телефонов и свадебных аксессуаров.

Также с 12 января уточнены места и способы продажи продукции ремесленников. Кроме рынков и ярмарок можно будет ремесленникам продавать свои произведения в мастерских или посылать на адрес покупателей.

Интересно и другое изменение — с 12 января ремесленники смогут рекламировать свои услуги, в том числе — в интернете.

С полным перечнем изменений для ремесленников с 12 января можно ознакомиться в указе президента >>