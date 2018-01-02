Вступивший в силу с начала 2018-го "налог на Google" пока никак не отразился на стоимости электронных услуг для граждан Беларуси, сообщает Sputnik.

С 1 января в Беларуси начали действовать поправки к налоговому законодательству. Теперь в стране действует так называемый "налог на Google" — все поставщики электронных услуг в республике должны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Изменения касаются в первую очередь иностранных корпораций — нерезидентов Беларуси. Осталась ли неизменной стоимость их услуг с 1 января?

Apple и Google цены пока не пересматривали

Хотя корпорация Google и предупреждала еще в середине декабря о пересмотре подписок на свои сервисы (в том числе и Google Music) для белорусов, 3 января все цены остаются прежними.

Так, та же самая Google Music пока стоит $4,99 в месяц — так же, как и ранее. Не стали дороже и платные приложения из Google Play.

Аналогичная ситуация с Apple: музыкальный сервис "яблочной" компании в месяц стоит те же $4,99. Не поднялись тарифы и на iCloud, а также на приложения из App Store и музыку в iTunes.

Не изменились цены и на популярные онлайн-сервисы, функционирующие и вне смартфонов. Так, книжный портал Bookmate по-прежнему просит $6,99 за месяц премиум-подписки, онлайн-кинотеатр Амедикатека — 599 российских рублей за аналогичный период, а радио Arzamas — 1,99 доллара в месяц. Эти же цены установлены как на сайтах проектов, так для их приложений.

Не изменились цены подписки и на сайты по изучению иностранных языков — Lingualeo и Duolingo. Прежними остались тарифы и на сертификаты платформы образования Coursera.

Должны ли цены вырасти?

Решение о том, поднимать ли цены для потребителей на свои услуги, все компании принимают сами: установленный 20% НДС могут как добавить к стоимости, так и отсчитывать исходя из предыдущих тарифов.



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В самих компаниях пока не объявляли о том, будут ли они повышать стоимость — возможно, в рамках клиентоориентирования и Google, и Apple, и менее крупные организации решат самостоятельно платить налог без нагрузки на потребителей.

Все компании-нерезиденты должны платить налог через специальную онлайн-форму на сайте белорусского МНС. Платить НДС фирмы будут ежеквартально (первый раз — не позднее 23.04.2018), а в декларациях они обязаны указывать данные о покупателях своих услуг.

Отследить онлайн-платежи, при желании, налоговикам будет несложно: они проходят через счета в банках, и скрыть таким образом совершаемые транзакции достаточно сложно. В любом случае самим белорусам пока беспокоиться не о чем — забота уплаты НДС с вашей Apple Music или платной версии Angry Birds ложится на плечи поставщиков услуг.