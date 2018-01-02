Минфин начинает прямую продажу облигаций на $50 млн

Прямую продажу выпуска государственных облигаций на 50 млн долларов начинает 3 января министерство финансов республики. Информацию об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что это облигации для физических, номинированные в иностранной валюте, выпуска №244, продажа их пройдет через Белорусскую валютно-фондовую биржу и продлится по 15 февраля.

Облигации выпущены в объеме 50 млн долларов при номинальной стоимости одной облигации в размере 1 тысячи долларов. Ставка процентного дохода запланирована в 4,4% годовых, рассказали в министерстве финансов.

Срок обращения валютных гособлигаций для физлиц составит 1901 дней. Дата их погашения намечена на 4 ноября 2022 года.

244-й выпуск гособлигаций в валюте для физлиц был выпущен еще в августе 2017 года, но тогда их продать населению не удалось.