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Минфин начинает прямую продажу облигаций на $50 млн

03.01.2018 11:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Прямую продажу выпуска государственных облигаций на 50 млн долларов начинает 3 января министерство финансов республики. Информацию об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что это облигации для физических, номинированные в иностранной валюте, выпуска №244, продажа их пройдет через Белорусскую валютно-фондовую биржу и продлится по 15 февраля.

Облигации выпущены в объеме 50 млн долларов при номинальной стоимости одной облигации в размере 1 тысячи долларов. Ставка процентного дохода запланирована в 4,4% годовых, рассказали в министерстве финансов.

Срок обращения валютных гособлигаций для физлиц составит 1901 дней. Дата их погашения намечена на 4 ноября 2022 года. 

244-й выпуск гособлигаций в валюте для физлиц был выпущен еще в августе 2017 года, но тогда их продать населению не удалось.

 
 
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Прямую продажу выпуска государственных облигаций на 50 млн долларов начинает 3 января министерство финансов республики.

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