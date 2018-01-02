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Евро прибавил 2,5 копейки с начала первых торгов года

03.01.2018 11:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Евро с начала первых торгов года на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) подорожал на 2,5 копейки, сообщает Sputnik.

Первые валютные торги 2018 года начались в среду в 10:00 и продлятся до часа дня, после чего на основе средневзвешенной стоимости валют официальные курсы установит Национальный банк Беларуси.

С начала торгов в среду белорусский рубль подешевел ко всем трем основным валютам. Так, евро подорожал за час торгов приблизительно на 2,5 копейки и на 11:10 достиг средневзвешенной стоимости в Br2,3797. Максимальная стоимость, за которую на бирже готовы покупать евро, заметно выше — до Br2,3815.

Несколько подорожал с утра и доллар — на 0,4 копейки. Растет в цене и российский рубль — до Br3,432 за 100RUB.

Проект бюджета Беларуси на 2018 год был рассчитан исходя из прогнозов на среднегодовой курс доллара в 2,038 белорусских рублей. Многие финансовые эксперты ожидают, что в течение года стоимость американской валюты может подняться чуть выше — до Br2,2.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 111
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Белорусский рубль с начала торгов 3 января дешевеет ко всем основным иностранным валютам.

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