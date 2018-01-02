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Белорусам начнут возвращать деньги за использованные бутылки
03.01.2018 11:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Новую депозитно-залоговую систему возвращения тары готовятся внедрить в Беларуси к 2020 году, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства.
© Sputnik / Артем Бордовский
Беларусь продолжает активную работу по решению вопроса вторичной переработки тары. Оптимальный механизм работы новой системы сейчас разрабатывает специальная межведомственная группа.
Предполагается, что в товар будет включен налог на тару, а автоматы для ее сбора появятся в продовольственных магазинах и супермаркетах. Человек, поместивший внутрь банку или бутылку, получит за нее чек, которые позже удастся обналичить у кассира.
Тароматы активно используются в США и странах Евросоюза. Предполагается, что в таких условиях сбор и переработка отходов тары в Беларуси вырастет до 80%.
В ведомстве считают, что внедрение системы затронет интересы множества субъектов, например, объектов общепита и торговли или производителей напитков.
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Минжилкомхоз планирует установить в магазинах страны тароматы, которые станут возвращать определенную сумму с каждой помещенной туда банки или бутылки.
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