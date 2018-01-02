Академия Наук должна будет помочь ЖКХ экономить

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук планирует работать над экономическим обоснованием самой модели функционирования ЖКХ, цитирует БелТА министра ЖКХ Александра Терехова.

"Это должно быть максимально практико-ориентированное направление в НАН, которое работает над тем, что актуально, что нужно сегодня, здесь и сейчас", — заявил министр.

Предполагается, что ученый займутся разработкой новых технологий очистки воды и внедрят новые технологии в системы теплоснабжения. На платформе службы 115 предположительно может быть создан личный кабинет гражданина, подомовой учет затрат, дистанционную передачу данных приборов учета, считает Терехов.

В составе кадров научно-исследовательского центра изначально будут ученые НАН. В дальнейшем при НИИ возможно будут работать и чиновники министерства. НИИ при ЖКХ решено было создать в октябре этого года. Особенно от ученых ждут помощи в сфере водо- и теплоснабжения – в одном только Минске потери воды составляют до четверти, также нерационально теряется теплоэнергия при транспортировке.