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Белорусский рубль подешевел на первых торгах года
03.01.2018 13:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару, евро и российскому рублю на первых торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в этом году, сообщает Sputnik.
Национальный банк установил официальные курсы валют по итогам торгов 3 января:
Таким образом, на первых торгах 2018 года белорусский рубль подешевел ко всем основным валютам. Заметнее всего подорожал евро: сразу на 2,6 копейки, или +1,11%.
Доллар прибавил 0,0063 белорусского рубля — +0,32%, за 100 российских рублей теперь возьмут также на 0,0063 больше — или на +0,18%.
В целом же на торгах БВФБ в среду белорусский рубль подешевел к корзине валют 0,41% от стоимости.
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К корзине валют белорусский рубль на первых торгах 2018 года потерял 0,41% стоимости.
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