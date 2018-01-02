Белорусский рубль подешевел на первых торгах года

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару, евро и российскому рублю на первых торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в этом году, сообщает Sputnik.

Национальный банк установил официальные курсы валют по итогам торгов 3 января:

Доллар США — 1,979

Евро — 2,3814

100 российских рублей — 3,4342

Таким образом, на первых торгах 2018 года белорусский рубль подешевел ко всем основным валютам. Заметнее всего подорожал евро: сразу на 2,6 копейки, или +1,11%.

Доллар прибавил 0,0063 белорусского рубля — +0,32%, за 100 российских рублей теперь возьмут также на 0,0063 больше — или на +0,18%.

В целом же на торгах БВФБ в среду белорусский рубль подешевел к корзине валют 0,41% от стоимости.