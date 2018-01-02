Накануне Нового года «Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению» (торговая марка «Блалiт») оказаны очередные меры господдержки «в целях стабилизации финансового положения предприятия». Это следует из указа президента от 28 декабря № 465.



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В частности, подконтрольное государству БПХО освобождено от уплаты процентов, начисленных на сумму задолженности по платежам, произведенным из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства по кредиту Беларусбанка. На сумму этой задолженности в 2017 году поручено увеличить долю государства в уставном фонде ОАО «БПХО» и списать эту задолженность, говорится в документе.

«Беларусбанк» в 2012—2013 годах выделил кредит в сумме 21,3 млн евро на техническое переоснащение производства «Блалiта» под ставку не более 10% годовых. Новый указ позволяет рассчитаться по кредитам не позднее 31 декабря 2029 года и произвести изменение валюты денежных обязательств по этим кредитам на белорусские рубли по официальному курсу Нацбанка с последующим взиманием процентов за пользование ресурсами в размере не более ставки рефинансирования Нацбанка.

БХПО также кредитовал Банк развития, который выделил в сумме около 13 млн евро. Срок погашения кредитов продлен до 31 декабря 2028 года.

Согласно документа, Минэнерго должно предоставить БПХО рассрочку с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. на погашение ежемесячно равными долями образовавшейся на 1 октября 2017 г. задолженности за электрическую и тепловую энергию.

— Выделенные в 2012-2013 годах кредитные ресурсы на техническое переоснащение производства мы должны были вернуть в течение трех лет, 2018−2020 годах. Теперь же этот срок продлен до 2029 года. Таким образом, нагрузка на предприятие значительно снизится, что, в свою очередь, позволит увеличить оборотные средства, — прокомментировал nashkraj.by основную идею документа генеральный директор БПХО Иван Турчак.

Барановичское предприятие нарастило объемы производства, доведенный концерном «Беллегпром» уровень рентабельности продаж и сальдо внешней торговли. В 2018—2029 годах перед текстильщиками стоит задача показать достойный уровень рентабельности продаж и увеличивать темпы роста выручки от реализации продукции.

Несколько месяцев назад экс-премьер Михаил Мясникович выступил с инициативой сбалансировать финансовые потоки «Блалiт», реструктуризировав кредиты.

Модернизация БХПО заключалась в том, чтобы максимально выйти на изготовление готового продукта. «Еще семь лет назад основной упор делался на изготовление тканей суровых, неотделанных, продавалось много пряжи. Благодаря модернизации мы изменили приоритеты, переориентировались на получение законченного продукта с большей добавленной стоимостью», — пояснял Турчак (цитата по БЕЛТА ). Недавно был заключен лицензионный договор с компаниями Disney и Marvel. Техперевооружение позволило предприятию уверенно закрепиться на внутреннем рынке — продукция БПХО сейчас занимает практически половину его объемов, сказал Турчак. Следующей задачей является прирост экспорта.