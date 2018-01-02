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«С начала акции уже продано 20 квартир!». Застройщик объявил новогодние скидки от $20 за «квадрат» и рассказал о результатах
03.01.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Жилой комплекс
Перед Новым годом застройщик объявил привлекательные скидки, к которым покупатели не остались равнодушны, а 29 декабря устроил новогоднюю елку для малышей, чтобы отпраздновать сразу два события: Новый Год и новоселье.
Этим не очень снежным, но праздничным вечером маленькие жильцы комплекса «Александров Парк» получили подарки от Деда Мороза, сладкие сюрпризы и заряд позитива на целый год. Даже дождливая погода не помешала детям и взрослым испытать удовольствие от праздника — часть мероприятия прошла в демонстрационной квартире, которая по совместительству является офисом продаж.
Тогда же, в последние дни декабря, прошла сдача дебютного дома в ЖК «Александров Парк»: дольщики уже получили ключи от квартир и принимают их в эксплуатацию.
— Перед Новым годом наши покупатели оживились, — рассказывает Татьяна Хуцишвили, руководитель отдела продаж ООО «ТЕНКинвест», которая приняла участие в новогоднем празднике вместе с детьми. —За время акции мы заключили порядка 20 сделок. В ноябре квартиры пользовались еще большим спросом. С тех пор, как идет сдача первого дома, у покупателей значительно вырос интерес к проекту. Ведь застройщик применил здесь лучшие отделочные материалы, разработал лаконичный и стильный дизайн холлов, поставил входные двери и окна очень высокого качества. Когда покупатель видит все это воочию, а не на картинке, то относится к этому гораздо серьезней, чем к обещаниям.
В эти дни новогодняя акция продолжается. Помимо первой
— В готовом доме остались единичные квартиры с квадратным метром $1000-$1100, —рассказывает Татьяна. — Речь идет об однушках площадью 44 кв.м и двушках 66 кв.м. Трехкомнатных квартир в первом доме уже не осталось. Более широкий выбор жилья в строящихся домах, но там тоже около половины квартир уже проданы.
— Некоторые жители престижных коттеджей напротив комплекса «Александров Парк» переезжают в него сами или покупают здесь квартиры для своих детей, —продолжает Татьяна, — но большинство наших покупателей — минчане, жители Боровлян и близлежащих районов, в основном молодые семьи. Сюда не боятся переезжать с детьми, потому что в Боровлянах развитая социальная инфраструктура, прекрасная природа и при этом всего 1,5 км от кольцевой. Прямо возле дома, который сейчас сдается в эксплуатацию, расположена остановка общественного транспорта.
Ника и Евгений в пятницу получили ключи от квартиры площадью 88 кв.м. Она обошлась в $88 тыс. с рассрочкой, притом что семья вступила в долевое строительство квартиры всего за два месяца до сдачи дома.
— Нам очень нравится место. Мы давно живем в Боровлянах и не хотели отсюда уезжать. Раньше мы тоже жили в
Собственная квартира Ники и Евгения почти ничем не отличается от шоурума: осталось только сделать косметический ремонт, и можно жить.
Главное преимущество комплекса по словам застройщика — его внешний вид и продуманная среда. Здесь возле каждого подъезда есть колясочные с отдельным входом, которые закрываются на ключ, а под лестницей — место для хранения велосипедов и ящик «спам», куда можно перекладывать всю ненужную рекламную продукцию, пришедшую по почте.
Крыши домов оборудованы ограждением и вполне подходят для эксплуатации — с разрешения товарищества собственников жильцы смогут устраивать там вечеринки на открытом воздухе, а с учетом того, что в каждом подъезде от 12 до 18 квартир, каждая семья сможет «урвать» себе дни, когда крыша будет совершенно свободна.
Стоянка для авто возле дома построена из расчета 1,5 машиноместа на квартиру. Такой просторной парковкой может похвастаться далеко не каждый проект: актуальная норма — одно машиноместо на квартиру.
В первом доме комплекса будет административная пристройка с магазинами, аптекой и местом оказания бытовых услуг. На придомовой территории установлены дизайнерские скамейки, совмещенные с клумбами, велопарковки, импортная детская площадка, а весной начнется озеленение двора: возле каждого дома высадят порядка 70 хвойных и лиственных кустарников, объединенных продуманным ландшафтным дизайном. Декоративное ограждение со стороны дороги и велодорожки завершит композицию, создав закрытую территорию двора, за пределы которой не смогут выбегать дети.
— Фиброцементные плиты, которые вы видите на фасаде дома, ехали к нам частично из Европы, частично из Японии. Срок их службы — до 50 лет, так что с годами они не потускнеют и не выцветут. По задумке дизанерской студии «М5» и «ASG-групп» эти панели собирались вручную прямо на стройплощадке, подбирались по цветам и фактурам, чтобы красиво играть на солнце. Подъездный холл тоже выполнен по специальному дизайн-проекту. В квартирах установлены стеклопакеты Rehau с качественной фурнитурой, импортные металлические двери, а позже будут установлены видеодомофоны.
— Несмотря на то, что дом панельный, здесь получились квартиры востребованных метражей, а некоторые — свободной планировки: например, из просторных однушек (44 и 49 кв.м) можно сделать евродвушки с изолированной спальней и совмещенной кухней-гостинной. Есть и небольшие однушки общей площадью 37 кв.м. Есть компактные двухкомнатные квартиры площадью 52 метра, есть большие двушки на 66 кв.м, трехкомнатные квартиры метражом 88 кв.м.
Как и везде, маленькие квартиры раскупаются в первую очередь, но при этом по проекту предусмотрено ограниченное количество трешек, которые тоже оказались востребованы: например, в готовом доме трешки закончились раньше всех. Кстати, во втором и третьем домах предусмотрены квартиры со свободной планировкой от 140 кв.м.
— Когда мы изначально смотрели на проект, всем очень нравилась картинка, но не верилось, что он получится такой яркий, фантастичный и во многом даже лучше задуманного, — подытоживает Татьяна. — Теперь, когда мы наблюдаем результат воочию, то просто радуемся тому, как здорово все получилось.
Фото: Павел Садовский
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«С начала акции уже продано 20 квартир!». Застройщик объявил новогодние скидки от $20 за «квадрат» и рассказал о результатах
К Новому году дольщикам жилого комплекса «Александров Парк» вручили ключи от квартир, а их детям — подарки от Деда Мороза. Сейчас ровно в срок сдается первая...
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