«С начала акции уже продано 20 квартир!». Застройщик объявил новогодние скидки от $20 за «квадрат» и рассказал о результатах

В эти дни новогодняя акция продолжается. Помимо первой новостройки , которая сейчас сдается в эксплуатацию, в ЖК «Александров Парк» идет активное строительство второго и третьего дома, сдача которых намечена на август и декабрь. Однокомнатные квартиры в них стартуют от $40 тыс., двушки — от $55 тыс., трехкомнатные — от $83 тыс. До конца наступившего года жилой комплекс будет достроен полностью. На все квартиры в ЖК «Александров парк» предусмотрена рассрочка до 4 лет, а отделка от застройщика обойдется всего в $100 за «квадрат»! В отделку входит все, что можно увидеть в шоуруме, кроме люстр и встроенной кухни.



















Демонстрационная квартира в ЖК “Александров Парк”