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Беларусь и Россия вернутся к теме отмены роуминга
03.01.2018 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Отмену роуминга между Беларусью и Россией снова обсудят представители профильных министерств, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков в интервью журналу "
Белорусы и россияне по-прежнему пользуются услугами связи в роуминге. По словам министра связи и информатизации Сергея Попкова, вопрос его отмены поднимали на заседании Совета Министров Союзного государства в Гомеле 8 декабря и планируют продолжать обсуждение.
Отменить роуминг могут при помощи общей дорожной карты, которая поможет операторам России и Беларуси совместно осуществлять практическую реализацию мероприятий. Более детально предложение рассмотрят в первом квартале наступившего года.
Минсвязи уже провело мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами, а теперь планирует определить дальнейшую стратегию и выяснить, какие технические и административные мероприятия придется реализовать операторам, если роуминг будет решено отменить.
К 2020 году в странах-участницах ЕАЭС должен быть установлен единый подход к ценообразованию на услуги электросвязи, отметил Попков.
Напомним, предложение об отмене роуминга между странами
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Одним из инструментов в решении вопроса может стать общая дорожная карта.
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