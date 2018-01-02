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Беларусь и Россия вернутся к теме отмены роуминга

03.01.2018 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Отмену роуминга между Беларусью и Россией снова обсудят представители профильных министерств, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков в интервью журналу "Экономические стратегии".

Белорусы и россияне по-прежнему пользуются услугами связи в роуминге. По словам министра связи и информатизации Сергея Попкова, вопрос его отмены поднимали на заседании Совета Министров Союзного государства в Гомеле 8 декабря и планируют продолжать обсуждение.

Беларусь и Россия вернутся к теме отмены роуминга
© Pixabay
Мобильные операторы Беларуси и РФ готовы снизить цены в роуминге

Отменить роуминг могут при помощи общей дорожной карты, которая поможет операторам России и Беларуси совместно осуществлять практическую реализацию мероприятий. Более детально предложение рассмотрят в первом квартале наступившего года.

Минсвязи уже провело мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами, а теперь планирует определить дальнейшую стратегию и выяснить, какие технические и административные мероприятия придется реализовать операторам, если роуминг будет решено отменить.

К 2020 году в странах-участницах ЕАЭС должен быть установлен единый подход к ценообразованию на услуги электросвязи, отметил Попков.

Напомним, предложение об отмене роуминга между странами поступило в июне 2017 года от главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко идею поддержал.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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