Курс биткоина стабилизировался и превысил 14 тысяч долларов

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Курс биткоина достиг 14,7 тысячи долларов, а максимальное значение было зафиксировано 16 декабря.

В этот день курс биткоина достиг почти 20 тысяч долларов, однако в дальнейшем было зафиксировано резкое падение курса. 1 января курс этой криптовалюты превысил 13 тысяч долларов.

На двух крупнейших торговых биржах – Poloniex и Bitfinex – установился курс биткоина в 15,139 тысячи долларов и 15,081 тысячи долларов соответственно. Рост в сравнении со 2 января составил примерно 12%. Американские биржи открылись для торгов с криптовалютой в декабре минувшего года.

Фонд Founders Fund, основанный миллиардером Питером Тилем, купил в 2017 году биткоины на сумму от $15 до $20 миллионов, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Прежде Павел Дуров сообщил, что также купил биткоины, однако сделал это тогда, когда курс криптовалюты еще был сравнительно невысок.

Однако не все придерживаются оптимистичного взгляда на динамику курса криптовалюты, отдельные скептики предрекают отказ инвесторов от биткоина и падение его курса ниже 5 тысяч долларов – отметим, что еще в июне этого года курс биткоина едва достигал 2 тысяч долларов.