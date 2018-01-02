В новогоднюю ночь Александр Лукашенко в очередной раз поздравил белорусов с праздником. Его обращение было самым коротким за последние 5 лет — 540 слов. За 24 года поздравлений президент говорил короче только один раз: 483 слов в поздравлении с новым 2013-м годом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тренд на лаконичность: как менялись новогодние поздравления Лукашенко В новогоднюю ночь Александр Лукашенко в очередной раз поздравил белорусов с праздником. Его обращение было самым коротким за последние 5 лет - 540 слов. За 24 года...