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Тренд на лаконичность: как менялись новогодние поздравления Лукашенко

03.01.2018 15:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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В новогоднюю ночь Александр Лукашенко в очередной раз поздравил белорусов с праздником. Его обращение было самым коротким за последние 5 лет — 540 слов. За 24 года поздравлений президент говорил короче только один раз: 483 слов в поздравлении с новым 2013-м годом.

 
 
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В новогоднюю ночь Александр Лукашенко в очередной раз поздравил белорусов с праздником. Его обращение было самым коротким за последние 5 лет - 540 слов. За 24 года...

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