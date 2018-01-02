ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс евро в банках Беларуси достиг 2,422 рубля

03.01.2018 15:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Курс евро в коммерческих банках в Беларуси в среду достиг 2,422 белорусского рубля, свидетельствуют данные банков о продаже валюты.

Курс евро в банках Беларуси достиг 2,422 рубля
© Sputnik/
Белорусский рубль подешевел на первых торгах года

Первые торги Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в текущем году закончились ослаблением рубля ко всем трем основным валютам.

Больше всего в среду подорожал евро – на 2,6 копейки. В белорусских обменниках стоимость европейской валюты поднялась выше: максимальный курс продажи – 2,422 рубля, минимальный – 2,387.

Максимальный курс доллара США в банках составляет 2,03 рубля, минимальный – два рубля. 100 российских рублей продают по курсу от 3,435 до 3,54 белорусского.

Официально установленные Нацбанком курсы валют в среду следующие: доллар – 1,979, евро – 2,3814, 100 российских рублей – 3,4342.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первых в году торгах БВФБ белорусский рубль заметно подешевел ко всем основным валютам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курс биткоина стабилизировался и превысил 14 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика