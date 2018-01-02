Курс евро в банках Беларуси достиг 2,422 рубля

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Курс евро в коммерческих банках в Беларуси в среду достиг 2,422 белорусского рубля, свидетельствуют данные банков о продаже валюты.

Первые торги Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в текущем году закончились ослаблением рубля ко всем трем основным валютам.

Больше всего в среду подорожал евро – на 2,6 копейки. В белорусских обменниках стоимость европейской валюты поднялась выше: максимальный курс продажи – 2,422 рубля, минимальный – 2,387.

Максимальный курс доллара США в банках составляет 2,03 рубля, минимальный – два рубля. 100 российских рублей продают по курсу от 3,435 до 3,54 белорусского.

Официально установленные Нацбанком курсы валют в среду следующие: доллар – 1,979, евро – 2,3814, 100 российских рублей – 3,4342.