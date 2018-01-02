ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине частное предприятие, наладившее выпуск джинсов, обратилось за помощью для развития

03.01.2018 16:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Директор кобринского ООО «Фабрика «Модный город» Олег Кудин обратился к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису с просьбой помочь нарастить производство, сообщает БЕЛТА.

Предприятие работает с марта 2017 года. В его открытие Олег Кудин инвестировал свыше 350 тысяч рублей.

«Наша компания занимается производством джинсовой одежды. Мы наладили тесное сотрудничество с Оршанским льнокомбинатом — закупаем ткани, реализуем готовые изделия в том числе через его фирменную торговую сеть. Ставим перед собой задачу создать более 100 рабочих мест, увеличив соответственно объем производства. На сегодня наши возможности — это порядка 6 тысяч изделий. С увеличением количества рабочих мест планируем нарастить производство до 10 тысяч единиц и выше. Для этого требуется от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», — изложил суть просьбы предприниматель.

Анатолий Лис поддержал намерение предпринимателя развивать производство.

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курс евро в банках Беларуси достиг 2,422 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика