В Кобрине частное предприятие, наладившее выпуск джинсов, обратилось за помощью для развития

Директор кобринского ООО «Фабрика «Модный город» Олег Кудин обратился к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису с просьбой помочь нарастить производство, сообщает БЕЛТА.

Предприятие работает с марта 2017 года. В его открытие Олег Кудин инвестировал свыше 350 тысяч рублей.

«Наша компания занимается производством джинсовой одежды. Мы наладили тесное сотрудничество с Оршанским льнокомбинатом — закупаем ткани, реализуем готовые изделия в том числе через его фирменную торговую сеть. Ставим перед собой задачу создать более 100 рабочих мест, увеличив соответственно объем производства. На сегодня наши возможности — это порядка 6 тысяч изделий. С увеличением количества рабочих мест планируем нарастить производство до 10 тысяч единиц и выше. Для этого требуется от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», — изложил суть просьбы предприниматель.

Анатолий Лис поддержал намерение предпринимателя развивать производство.