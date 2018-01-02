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Вместо кассового аппарата: предпринимателям разрешили программные кассы

03.01.2018 17:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Совет министров Беларуси разрешил белорусским предпринимателям использовать программные кассы в качестве альтернативы традиционным кассовым аппаратам, соответствующее постановление № 1040/17 опубликовано на сайте правительства.

Вместо кассового аппарата: предпринимателям разрешили программные кассы
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Требования к программной кассовой системе, программной кассе, в том числе обеспечению требуемого уровня защиты информации, а также сфера применения программных касс определяются Министерством по налогам и сборам", – говорится в документе.

Программная касса может размещаться на электронных устройствах субъектов хозяйствования (ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах) либо в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (в этом случае доступ в нее будет осуществляться через интернет с использованием средств идентификации).

Пользователям нужно обеспечивать контроль целостности и подлинности платежных документов путем применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также формирование уникального идентификатора для оформляемых кассовых документов с использованием средств криптографической защиты информации. Кроме того, необходимо, чтобы у оформляемых документов была сквозная нумерация.

 
Теги: Минск
 
 
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Программную кассу можно размещать на ноутбуке, планшете или даже мобильном телефоне как программное обеспечение.

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