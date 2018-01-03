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Великобритания заработает на свадьбе принца Гарри сотни миллионов

03.01.2018 18:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Свадьба принца Гарри принесет в экономику Великобритании почти 700 миллионов долларов, сообщает телеканал Euronews.

Великобритания заработает на свадьбе принца Гарри сотни миллионов
© REUTERS/ BBC
Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл запланирована на 19 мая. Церемония состоится в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Ожидается, что на королевскую свадьбу в Лондон приедут не менее 350 тысяч туристов. Эксперты посчитали, что приблизительно столько в Великобританию иностранцев прибыло в 2011 году, когда на Кейт Миддлтон женился принц Уильям.

"По нашим рассчетам, экономика Великобритании получит около 200 миллионов фунтов стерлингов (272 миллиона долларов) от доходов туристической индустрии, примерно 150 миллионов (204) — от проведения праздничных мероприятий в этот период, где-то 100 миллионов (136) от глобального интереса к этому событию, а еще 50 миллионов (68) фунтов можно будет заработать на продаже сувенирной продукции", — заявио генеральный директор Brand Finance, ведущей мировой консалтинговой компании в сфере оценки брендов, Дэвид Хей.

Королевская семья возьмет на себя все расходы на свадьбу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 136
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Церемония запланирована на май и ее уже назвали одним из самых ожидаемых событий года.

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