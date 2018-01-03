Срок реализации инвестиционного проекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК продлен на пять лет — с 2023-го до 2028 года. Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале указа президента от 22 декабря № 460.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В частности, продлеваются сроки возврата выданных Китаем займов. Правительству поручено обеспечить за счет средств республиканского бюджета в 2012—2018 годах уплату основного долга, процентов за пользование покупательским кредитом в сумме 654,1 млн долларов, предоставленного Экспортно-импортным банком Китая и Индустриально-коммерческим банком Китая, и расходов, связанных с уплатой (возмещением) комиссий по привлечению этого кредита. Светлогорский ЦКК будет их возмещать в бюджет с 1 января 2019 г — по 30 сентября 2025 года. Реструктуризация до 2025 года предусмотрена и по кредитам Беларусбанка на общую сумму более 200 млн долларов и бюджетным займам на 47 млн долларов.

В 2017—2018 годах Светлогорский ЦКК получит новый займ из бюджета Беларуси на сумму до 100 млн рублей. «Средства будут направлены для финансирования прироста чистого оборотного капитала и уплаты страховой комиссии Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов СИНОШУР», говорится в указе. Возврат этого займа должен быть осуществлен в 2019—2022 годах.

В концерне «Беллесбумпром», которому подконтролен Светлогорский ЦКК, пояснили, что необходимые меры реструктуризации кредитов обусловлены сдвигом сроков запуска завода с 2015 на 2017 год. «В предусмотренный контрактом срок завод не был введен в эксплуатацию. Раз не было производства, значит, не было финансовых ресурсов, с помощью которых можно было рассчитываться по привлеченным кредитам для реализации данного проекта», — сказали в концерне.

Что касается бюджетного займа, то «эти средства нужны для закупки древесины и [химических] материалов для производства целлюлозы». В «Беллесбумпроме» пояснили, что это все возвратные ресурсы, процентная ставка по ним составляет половину ставки рефинансирования Нацбанка.

В концерне предполагают, что до 2025 года предприятие будет работать с учетом мер господдержки. А затем сможет самостоятельно обслуживать обязательства в полном объеме. «Первые экспортные поставки [беленой целлюлозы] ожидаются в конце первого квартала. Но еще понадобится время, чтобы новый завод вышел на полную производственную мощность. Пока все идет непросто. Завод работает в пробном режиме», — напомнили там. В начале ноября завод выпустил первые 100 тон сульфатной беленой целлюлозы из белорусской древесины.

В марте 2017 года глава «Беллесбумпрома» Юрий Назаров упрекал китайскую компанию САМСЕ в срыве запуска завода в Светлогорске. Одной из причин задержки стали споры вокруг кабельной продукции , которая была забракована белорусской стороной. Недавно местные жители взбунтовались из-за запаха, который издает новый завод.

Проект в Светлогорске стал «первым крупным целлюлозным заводом, построенным китайским генподрядчиком в Европе». В САМСЕ заверяют, что успешный запуск предприятия не только позволит удовлетворить белорусский спрос на высококачественную беленую целлюлозу, но и обеспечит ежегодный валютный доход в размере около 400 млн долларов и чистую прибыль в размере 150 млн долларов.