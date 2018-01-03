МАРТ собирается разрешить приходить в кафе со своим спиртным

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович не исключает, что в белорусские кафе и рестораны разрешать приходить со своими спиртными напитками.



© Фото: Евгений Анголюк / архив ресторанов "Korova" и "Mario" Шеф-повар: сходить в ресторан дешевле, чем готовить дома

Глава МАРТ рассказал об указе президента №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" для индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые работают в сельской местности и в малых городах, упрощении правил ведения данного бизнеса.

"Планы разрешить посетителям приходить со своим спиртным в кафе есть", – заявил Колтович в среду в передаче "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1".

"На заседании рабочей группы говорили об этом, обсуждали, что такое может быть", – сказал министр. При этом он отметил, что ни для кого не является секретом: когда проводят свадьбы, другие крупные мероприятия, клиенты договариваются с заведением по поводу приобретения собственного спиртного.

Глава ведомства подчеркнул, что если появится разрешение на "свое спиртное" в кафе, то принципиальным условием будет то, чтобы оно не было контрафактным.

Придорожные кафе

Колтович также рассказал о новых условиях для открытия придорожных кафе в Беларуси. По его словам, в соответствии с указом президента в данном случае будет действовать уведомительный принцип. Предпринимателю не нужно будет согласовывать вопрос об открытии кафе с местными властями, хватит уведомления, что он организует такой бизнес.

"Послал уведомление – и на следующий день можешь начинать работать", – сказал Колтович.

Кроме того, убрали так называемую разрядность для кафе, по мнению министра, "конкуренция покажет, кто выживет".

Рассказывая о нововведениях, которые предусмотрены президентским указом, глава МАРТ сообщил, что для кафе "по товарам оставили обязательный ассортимент, но убрали его регулирование". В данной связи он привел пример, что теперь в кафе "может быть только пиво, стейк и салат" – без первого, второго и третьего, а заведение будет пользоваться высоким спросом у потребителя из-за высокого качества блюд.

Еще одним важным моментом в вопросе упрощения условий работы для индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, по словам Колтовича, стало то, что теперь кафе можно открывать без перепрофилирования помещений.

"Эти правила утверждены президентом, чтобы бюрократия не пыталась их изменить", – сказал он.

Говоря об упрощении правил ведения бизнеса в сельской местности и малых городах, Колтович отметил, что раньше для того, чтобы только открыть небольшое кафе, требовалось не менее 50 тысяч долларов США. "И поэтому люди даже не решались идти в такой бизнес", — сказал министр. Теперь, когда подписан указ, эта сумма для данной категории предпринимателей не нужна.

Отвечая на вопрос о контроле за ценами в стране, Котович подчеркнул, что это основная функция ведомства, и МАРТ продолжит жестко контролировать процесс ценообразования на товары и услуги в Беларуси. По его словам, за последние полгода МАРТ рассмотрел более 60 "увесистых дел" по вопросам ценообразования.