БелАЗ подвел итоги 2017-го: собрали рекордное количество машин

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Белорусский автомобильный завод в 2017 году собрал рекордное для предприятия количество самосвалов большой грузоподъемности, сообщила в среду пресс-служба белорусского автогиганта.



© Sputnik / Виктор Толочко Как собирают самую большую машину в мире 20

Завод в начале января 2018 года подвел итоги прошедшего 12-месячного периода.

"Коллектив предприятия успешно решал задачи по увеличению производства продукции. Основные из них обращены на увеличение производства карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн и выше и увеличение экспорта в страны дальнего зарубежья", – сообщили на заводе.

В пресс-службе отметили, что согласно предварительным итогам работы ОАО в 2017 году был произведен 621 карьерный самосвал особо большой грузоподъемности (90 тонн и выше), что является рекордным значением за всю историю предприятия.

По информации завода, темп роста объема производства по отношению к 2016 году составил более 187%, экспорта продукции – 184%, среднемесячная зарплата увеличилась в 1,4 раза и составила 1,21 тысячи рублей.

В пресс-службе также сообщили, что выручка на одного среднесписочного работника за прошлый год составила 77,8 тысячи долларов (рост на 80%).

ОАО "БелАЗ" производит карьерный и специализированный транспорт уже 70 лет. За историю предприятия было выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин спецназначения, собрано 146 тысяч единиц техники, география поставок ОАО насчитывает 72 страны.