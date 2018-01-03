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Объемы директривного кредитования урезали на треть, "президентские" кредиты физлицам - на 40%

04.01.2018 09:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство в 2018 году на треть снизит объемы директивного кредитования. Лимиты на 2018 год утверждены постановлением Совета министров № 1046 от 29 декабря. Речь идет о сумме 1,240 млрд рублей на госпрограммы и мероприятия.

Лимит на прошлый год был утвержден на уровне 1,9 млрд рублей, а к 2019 году правительство обещало свести лимит директивного кредитования до нуля.

Госбанкам, Белагропромбанку, Паритетбанку и Беларусбанку, предложено осуществлять директивное кредитование, в том числе кредитование жилищного строительства согласно законодательству, а также кредитование организаций, завершающих строительство объектов в рамках госпрограмм и мероприятий, при наличии ресурсов в соответствии с направлениями и лимитами директивного кредитования.

Основной объем средств, 600 млн рублей, выделят по госпрограмме развития аграрного бизнеса, 483 млн — на кредитование предприятий по решениям президента и правительства, 106 млн пойдет на программу строительства жилья, 38 млн — на кредитование физлиц по решениям президента (минус 40% к прошлому году).

Согласно документу, кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, и по направлениям директивного кредитования, не предусмотренным настоящим постановлением, осуществляется без оказания господдержки.

 
 
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Правительство в 2018 году на треть снизит объемы директивного кредитования. Лимиты на 2018 год утверждены постановлением Совета министров № 1046 от 29 декабря. Речь идет...

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