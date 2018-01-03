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Барановичскому хлопчатобумажному объединению продлили срок возврата кредита до 2029 года

04.01.2018 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2017 года хлопчатобумажному объединению реструктуризирована задолженность по кредитам, выделенным государством на модернизацию производства, пишет районная газета «Наш край».


Фото: intex-press

— Выделенные в 2012—2013 годах кредитные ресурсы на техническое переоснащение производства мы должны были вернуть в течение трех лет, в 2018−2020 годах, — комментирует основную идею документа генеральный директор БПХО Иван Турчак, — Теперь же этот срок продлен до 2029 года. Таким образом, нагрузка на предприятие значительно снизится, что, в свою очередь, позволит увеличить оборотные средства.

Барановичское хлопчатобумажное объединение показывает хорошие темпы роста объемов производства, доведенный концерном «Беллегпром» уровень рентабельности продаж и сальдо внешней торговли. В 2018—2029 годах перед текстильщиками стоит не менее важная задача — показать достойный уровень рентабельности продаж и увеличивать темпы роста выручки от реализации продукции.

 
 
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Барановичское хлопчатобумажное объединение показывает хорошие темпы роста объемов производства/

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