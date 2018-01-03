Барановичскому хлопчатобумажному объединению продлили срок возврата кредита до 2029 года

Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2017 года хлопчатобумажному объединению реструктуризирована задолженность по кредитам, выделенным государством на модернизацию производства, пишет районная газета «Наш край».



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— Выделенные в 2012—2013 годах кредитные ресурсы на техническое переоснащение производства мы должны были вернуть в течение трех лет, в 2018−2020 годах, — комментирует основную идею документа генеральный директор БПХО Иван Турчак, — Теперь же этот срок продлен до 2029 года. Таким образом, нагрузка на предприятие значительно снизится, что, в свою очередь, позволит увеличить оборотные средства.

Барановичское хлопчатобумажное объединение показывает хорошие темпы роста объемов производства, доведенный концерном «Беллегпром» уровень рентабельности продаж и сальдо внешней торговли. В 2018—2029 годах перед текстильщиками стоит не менее важная задача — показать достойный уровень рентабельности продаж и увеличивать темпы роста выручки от реализации продукции.