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Барановичскому хлопчатобумажному объединению продлили срок возврата кредита до 2029 года
04.01.2018 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2017 года хлопчатобумажному объединению реструктуризирована задолженность по кредитам, выделенным государством на модернизацию производства,
— Выделенные в 2012—2013 годах кредитные ресурсы на техническое переоснащение производства мы должны были вернуть в течение трех лет, в 2018−2020 годах, — комментирует основную идею документа генеральный директор БПХО Иван Турчак, — Теперь же этот срок продлен до 2029 года. Таким образом, нагрузка на предприятие значительно снизится, что, в свою очередь, позволит увеличить оборотные средства.
Барановичское хлопчатобумажное объединение показывает хорошие темпы роста объемов производства, доведенный концерном «Беллегпром» уровень рентабельности продаж и сальдо внешней торговли. В 2018—2029 годах перед текстильщиками стоит не менее важная задача — показать достойный уровень рентабельности продаж и увеличивать темпы роста выручки от реализации продукции.
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Барановичское хлопчатобумажное объединение показывает хорошие темпы роста объемов производства/
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