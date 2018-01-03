Меньше $100 за «квадрат»: где продаются и как выглядят самые дешевые, но полноценные квартиры Беларуси

За$3000 на продажу выставлена двухуровневая трехкомнатная квартира в д. Бочейково Витебской области (70 км от Витебска, 190 км от Минска). Жилье расположено в панельном доме 1988 года постройки, имеет отопление, исправную лестницу на второй этаж, две лоджии и по санузлу в каждом уровне, но требует косметического ремонта. Общая площадь — 65,6 кв.м, из них 9,5 — кухня. Квадратный метр здесь обойдется всего в $46. Деревня находится на съезде с трассы Минск–Витебск, неподалеку течет река Ула.
За $3100 продается четырехкомнатная квартира в деревне Лыцевичи Минской области (130 км от Минска) на первом этаже двухэтажного дома 1984 года постройки. Общая площадь — 79 кв.м, 10 из которых — кухня. Все комнаты раздельные, отопление печное. При цене всего $39 за «квадрат» хозяева не прочь поторговаться.
За $4000 на продажу выставлена «четырешка» в деревне Рудня-Маримонова Гомельской области (43 км от Гомеля). Дом панельный, двухквартирный, с центральным водопроводом и отоплением. Общая площадь — 75,4 кв.м, цена «квадрата» — $53. Квартира расположена на втором этаже, и, если присмотреться, на фото видно, что вместо стекол окна затянуты целлофаном. Соседи снизу выглядят более благополучно. К дому примыкает участок 10 соток.
А за $5000на продажу выставлена квартира всего в 30 км от Минска. Это «двушка» с проходной комнатой, печным отоплением и совмещенным санузлом общей площадью 33 кв.м, расположенная в двухэтажном кирпичном доме 1965 года постройки. Жилье требует ремонта. Некоторые квартиры в доме заброшены, о чем свидетельствует отсутствие оконных рам.
За$7000на продажу выставлена трехкомнатная квартира в агрогородке Михайловка Гомельской области (38 км от Бобруйска, 180 от Минска). Она расположена на первом этаже двухэтажного дома 1991 года постройки, имеет отдельный вход с улицы, отапливается твердотопливным котлом. В ней начат ремонт, установлены стеклопакеты, металлическая дверь, переложены доски пола, осталась финальная отделка. Общая площадь — 82 кв.м, 10 из которых — кухня. Есть лоджия. Сам населенный пункт находится на реке Березина и в то же время на съезде с трассы Р-31. Квадратный метр здесь обойдется в $85.
За$7500 на продажу выставлена трехкомнатная «сталинка» с высокими потолками, большими окнами и лепниной, расположенная в деревне Мышанка Гомельской области (рядом с одноименной железнодорожной станцией и трассой М-10). Несмотря на это, деревня находится в настоящем медвежьем углу: 160 км от Гомеля, 310 км от Минска. В квартире печное отопление с разводкой по радиаторам, общая площадь — 80 кв.м, 11 из которых — кухня. Состояние жилое, цена квадратного метра — $94.
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