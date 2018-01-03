Меньше $100 за «квадрат»: где продаются и как выглядят самые дешевые, но полноценные квартиры Беларуси

За $7000 на продажу выставлена трехкомнатная квартира в агрогородке Михайловка Гомельской области (38 км от Бобруйска, 180 от Минска). Она расположена на первом этаже двухэтажного дома 1991 года постройки, имеет отдельный вход с улицы, отапливается твердотопливным котлом. В ней начат ремонт, установлены стеклопакеты, металлическая дверь, переложены доски пола, осталась финальная отделка. Общая площадь — 82 кв.м, 10 из которых — кухня. Есть лоджия. Сам населенный пункт находится на реке Березина и в то же время на съезде с трассы Р-31. Квадратный метр здесь обойдется в $85.







