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Правительство сократило объемы директивного кредитования

04.01.2018 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Объем директивного кредитования на 2018-й снижен на треть по сравнению с прошлым годом, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров.

Правительство сократило объемы директивного кредитования
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Белорусское правительство устанавливает лимиты, в пределах которых может осуществляться директивное кредитование. В 2017-м объем его составлял 1,9 миллиарда рублей, а на 2018-й его снизили на треть.

На текущий год Совмин установил лимит в 1,24 миллиарда рублей — почти на 700 миллионов ниже, чем в прошлом году. К 2019-му от директивного кредитования и вовсе обещают отказаться.

Директивное кредитование направляется на жилищное строительство, прочие государственные программы и государственные предприятия по решению президента или правительства. Кредитовать могут и физлиц — по решению главы государства.

Превышающее установленные лимиты кредитование уже будет оказываться государственными банками без господдержки.

Директивное кредитование — предоставление кредитов по льготным ставкам. Многие экономисты критикуют подобный финансовый инструмент, который чаще направлен на реструктуризацию долгов и спасение предприятий от банкротства, но не стимулирует развитие. Критически высказывался о регулярно выдаваемых предприятиям госкредитах и президент — по его словам, политику оздоровления и модернизации предприятий необходимо пересмотреть.

 
Теги: Минск
 
 
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Лимит на директивные кредиты для белорусских предприятий и госпрограмм снижен почти на 700 миллионов рублей.

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