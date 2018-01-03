Правительство сократило объемы директивного кредитования

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Объем директивного кредитования на 2018-й снижен на треть по сравнению с прошлым годом, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров.



© Sputnik/ Игорь Зарембо Узнать свою кредитную историю белорусы могут в режиме онлайн

Белорусское правительство устанавливает лимиты, в пределах которых может осуществляться директивное кредитование. В 2017-м объем его составлял 1,9 миллиарда рублей, а на 2018-й его снизили на треть.

На текущий год Совмин установил лимит в 1,24 миллиарда рублей — почти на 700 миллионов ниже, чем в прошлом году. К 2019-му от директивного кредитования и вовсе обещают отказаться.

Директивное кредитование направляется на жилищное строительство, прочие государственные программы и государственные предприятия по решению президента или правительства. Кредитовать могут и физлиц — по решению главы государства.

Превышающее установленные лимиты кредитование уже будет оказываться государственными банками без господдержки.

Директивное кредитование — предоставление кредитов по льготным ставкам. Многие экономисты критикуют подобный финансовый инструмент, который чаще направлен на реструктуризацию долгов и спасение предприятий от банкротства, но не стимулирует развитие. Критически высказывался о регулярно выдаваемых предприятиям госкредитах и президент — по его словам, политику оздоровления и модернизации предприятий необходимо пересмотреть.