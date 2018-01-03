Беларусь смогла занять собственную нишу в современном внешнеполитическом и внешнеэкономическом контексте, продемонстрировав способность быть самостоятельным региональным игроком, генерирующим конструктивные подходы к разрешению актуальных проблем современности. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Международная обстановка в 2017 году характеризовалась повышенной нестабильностью, сочетанием центробежных и центростремительных тенденций, экономическими дисбалансами, неготовностью мировых игроков поступаться собственными национальными интересами в пользу общего блага», — говорится в обзоре.

Выраженной тенденцией, как считают в МИД, стала разбалансировка системы сдержек и противовесов между соперничающими государствами и группами государств, «расползание» региональных конфликтов, вовлечение в них новых участников. Наркотрафик, торговля людьми, киберпреступность, радикализм и терроризм трансформировались в трансграничные угрозы международного масштаба. Очевидный кризис доверия в европейском регионе, в широком евразийском пространстве и в глобальном масштабе показал, что спрос на конструктивный диалог и выработку компромиссов по-прежнему превышает предложение.

«В этих непростых условиях Беларусь в 2017 году продемонстрировала устойчивость к неблагоприятным внешним факторам и способность к активному противодействию и смягчению их воздействия. Как и ранее, усилия белорусской дипломатии были направлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики в русле установок президента, всестороннюю защиту национальных интересов, укрепление региональной безопасности и стабильности», — говорится в обзоре.

В условиях недоверия между Россией и Западом Беларусь, с одной стороны, сохранила приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией, первоочередную ориентацию на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, традиционное взаимодействие с членами Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ. С другой стороны, Беларусь продолжила выстраивать конструктивные прагматичные отношения с Евросоюзом, США и другими западными державами.

Также в прошедшем году новое наполнение получил стратегический китайский вектор белорусской внешней политики: Беларусь одной из первых в мире подключилась к реализации концепции «Экономического пояса Шелкового пути» по ряду перспективных направлений. В целях диверсификации внешнеполитических связей продолжилось формирование новых геополитических опор в регионах «дальней дуги» — Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

«Крупные внешнеполитические инициативы главы белорусского государства Александра Лукашенко — продвижение идей совместимости в Европе, партнерства интеграций, обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества — стали логичным выражением объединяющей повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества», — говорится в обзоре.