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Неработающим ИП разрешат не платить взносы в ФСЗН

04.01.2018 12:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Проект указа, который освободит неработающих индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения, уже готов и проходит согласование, заявила в четверг на пресс-конференции министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

"Подготовлен проект указа, который предусматривает норму для ИП: если не работаешь, то не осуществляешь уплату взнос в ФФЗН. Этот проект проходит сейчас стадию согласования", — рассказала Костевич.

Неработающим ИП разрешат не платить взносы в ФСЗН
© Sputnik / Виктор Толочко
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При этом она заметила, что ее беспокоит проблема невнимательного отношения к своему будущему ИП, а также ремесленников, хозяев агроусадеб и других категорий работников, для которых уплата взносов в ФФСН не является обязательной. В частности, только 3% ремесленников и 0,3% хозяев агроусадеб осуществляют уплату взносов и смогут в перспективе претендовать на пенсию.

Почти 95% ИП, для которых уплата взносов в ФФЗН обязательна, платят взносы, рассчитанные от минимальной заработной платы. По мнению министра, с этими плательщиками надо разговаривать и убеждать их думать и платить по-другому.

"Наша задача развернуть серьезную разъяснительную работу среди этих граждан, чтобы они понимали уже сегодня: неважно, что тебе 30 лет, надо думать о своем будущем и о своей старости и пенсии. И платить взносы надо не с минимальной заработной платы, которая сегодня разрешается, а все-таки с реального дохода", — заявила Костевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 95% индивидуальных предпринимателей платят взносы в ФФЗН, исходя из разрешенной минимальной заработной платы, и, по мнению министра труда и соцзащиты, не...

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