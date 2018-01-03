Неработающим ИП разрешат не платить взносы в ФСЗН

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Проект указа, который освободит неработающих индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения, уже готов и проходит согласование, заявила в четверг на пресс-конференции министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

"Подготовлен проект указа, который предусматривает норму для ИП: если не работаешь, то не осуществляешь уплату взнос в ФФЗН. Этот проект проходит сейчас стадию согласования", — рассказала Костевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство изменило порядок начисления взносов в ФСЗН

При этом она заметила, что ее беспокоит проблема невнимательного отношения к своему будущему ИП, а также ремесленников, хозяев агроусадеб и других категорий работников, для которых уплата взносов в ФФСН не является обязательной. В частности, только 3% ремесленников и 0,3% хозяев агроусадеб осуществляют уплату взносов и смогут в перспективе претендовать на пенсию.

Почти 95% ИП, для которых уплата взносов в ФФЗН обязательна, платят взносы, рассчитанные от минимальной заработной платы. По мнению министра, с этими плательщиками надо разговаривать и убеждать их думать и платить по-другому.

"Наша задача развернуть серьезную разъяснительную работу среди этих граждан, чтобы они понимали уже сегодня: неважно, что тебе 30 лет, надо думать о своем будущем и о своей старости и пенсии. И платить взносы надо не с минимальной заработной платы, которая сегодня разрешается, а все-таки с реального дохода", — заявила Костевич.