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Задача со звездочкой: удержать инфляцию, продолжить валютную либерализацию, не растерять резервы
04.01.2018 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Рекордно низкая инфляция и резкий рост золотовалютных резервов в 2017 году усложняют задачу на 2018-й год. Тем более, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018-й год,
«6% [ожидаемых] по итогам 2017 года — прекрасно. Однако в планах на 2018-й предусмотрено увеличить ее до 7%. Какие основания для этого? Мы говорим об инфляционных ожиданиях, но в то же время сами подстегиваем их», —
А вот грядущая потеря части золотовалютных резервов документом предусмотрена. На конец 2018 года они должны составить не менее 6 млрд долларов, хотя на 1 декабря 2017 года
«При формировании благоприятных условий сохранится направленность процентной политики на постепенное снижение номинальных процентных ставок в экономике», — обещает ОНДКП. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, стимулируя рост сбережений в рублях.
Курс рубля обещают сохранить гибким, при этом не забывая про обещания либерализации валютной системы. Речь идет об отмене обязательной продажи части валютной выручки (сейчас обязательно продавать 10% валютной выручки) и целевой покупки иностранной валюты, что может произойти уже в нынешнем году.
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Рекордно низкая инфляция и резкий рост золотовалютных резервов в 2017 году усложняют задачу на 2018-й год. Тем более, что согласно Основным направлениям...
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