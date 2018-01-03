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Задача со звездочкой: удержать инфляцию, продолжить валютную либерализацию, не растерять резервы

04.01.2018 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Рекордно низкая инфляция и резкий рост золотовалютных резервов в 2017 году усложняют задачу на 2018-й год. Тем более, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018-й год, утвержденным указом президента № 470 от 32 декабря, ориентир по инфляции сделали более жестким — не выше 6%, хотя первоначально в проекте речь шла о 7%.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«6% [ожидаемых] по итогам 2017 года — прекрасно. Однако в планах на 2018-й предусмотрено увеличить ее до 7%. Какие основания для этого? Мы говорим об инфляционных ожиданиях, но в то же время сами подстегиваем их», — раскритиковал предложение Александр Лукашенко. Критику учли.

А вот грядущая потеря части золотовалютных резервов документом предусмотрена. На конец 2018 года они должны составить не менее 6 млрд долларов, хотя на 1 декабря 2017 года ЗВР достигли 7,414 млрд долларов в эквиваленте. Однако в 2018 году Беларуси предстоят серьезные выплаты по валютному госдолгу — 2,5 млрд долларов, в том числе 800 млн долларов уже в январе. При этом население, практически два года остающееся чистым продавцом валюты, начало снижать объемы продажи и, возможно, не сможет обеспечивать приличный приток долларов в резервы.

«При формировании благоприятных условий сохранится направленность процентной политики на постепенное снижение номинальных процентных ставок в экономике», — обещает ОНДКП. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, стимулируя рост сбережений в рублях.

Курс рубля обещают сохранить гибким, при этом не забывая про обещания либерализации валютной системы. Речь идет об отмене обязательной продажи части валютной выручки (сейчас обязательно продавать 10% валютной выручки) и целевой покупки иностранной валюты, что может произойти уже в нынешнем году.

Как ранее сообщалось, целевая покупка иностранной валюты, то есть возможность предприятий и ИП купить валюту только на определенные цели (для расчетов с неризидентами и т.п.), в Беларуси действует с 1990-х. После отмены целевой покупки предприятия и индивидуальные предприниматели смогут покупать иностранную валюту в неограниченном объеме и распоряжаться ею по своему усмотрению.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рекордно низкая инфляция и резкий рост золотовалютных резервов в 2017 году усложняют задачу на 2018-й год. Тем более, что согласно Основным направлениям...

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