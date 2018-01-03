Белорусский рубль продолжил дешеветь в четверг

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару, евро и российскому рублю второй раз подряд, свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 4 января:

Доллар США — 1,985

Евро — 2,3885

100 российских рублей — 3,469

Таким образом, на торгах в четверг вновь подорожали все три основные валюты. Впрочем, изменение стоимости произошло не так резко, как накануне: доллар и евро прибавили к стоимости 0,30%, а российский рубль подорожал приблизительно на процент.

Всего с начала 2018 года, то есть за два дня валютных торгов на БВФБ, белорусский рубль подешевел к корзине валют чуть более чем на процент. За последние 12 месяцев "зайчик" потерял в цене 7,37%.