В прошлом году Беларусь подписала 140 международных договоров и иных международно-правовых документов, продолжала тесное сотрудничество с соседями, укрепляла отношения с Евросоюзом и США. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства .





В 2017 году Россия оставалась основным торговым и инвестиционным партнером Беларуси. На ее долю приходится более половины всего объема белорусской внешней торговли. Беларусь, в свою очередь, входит в «пятерку» основных торговых партнеров России.

Заметно активизировался политический диалог с Украиной. Обмен официальными визитами на высшем уровне обеспечил поддержание конструктивного характера отношений, поступательное развитие торгово-экономического партнерства и межрегионального сотрудничества. Принимая во внимание сложную ситуацию на востоке Украины, Беларусь оказала гуманитарную помощь населению, находящемуся по обе стороны разграничительной линии.

Отношения с государствами СНГ и Грузией характеризовались «традиционной интенсивностью и высоким уровнем контактов». Взаимодействие с Казахстаном было насыщено контактами между главами государств, правительств и парламентов.

Продуктивно развивалось белорусско-туркменское сотрудничество. В ходе официального визита главы белорусского государства в Туркменистан дан старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината — крупнейшего проекта, реализованного Беларусью за рубежом.

Заметно повысилась динамика отношений Беларуси с Узбекистаном, Молдавией, Таджикистаном, Азербайджаном, Арменией и Кыргызстаном. Особой интенсивностью отличались контакты с Сербией.

Диалог с ЕС — экономически насыщенный, с США — поступательно развивается

В МИД также отмечают, что в 2017 году диалог с Европейским союзом стал более структурированным и экономически насыщенным. Как результат — сегодня завершается согласование Приоритетов партнерства Беларусь-ЕС, которые станут «дорожной картой» сотрудничества на 2018−2020 годы в четырех областях: укрепление системы государственного управления; экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми.

Для реализации проектов в упомянутых сферах в ближайшие три года ЕС только по линии страновой программы техпомощи планирует выделить Беларуси от 112 до 136 млн евро в виде грантов. Подписав и ратифицировав соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС «Польша-Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-Беларусь», Беларусь также получила на конкурсной основе доступ к грантовым средствам ЕС в размере 282,7 млн евро до 2020 года.

Ожидается, что с 2018 года Беларусь наряду с другими странами-соседями ЕС сможет воспользоваться средствами нового Европейского фонда устойчивого развития, который должен стимулировать приток в экономику этих стран до 44 млрд евро инвестиций.

Также продолжается диалог с ЕС по правам человека, переговоры о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.

Отношения с США, как считают в МИД, характеризуются дальнейшим поступательным развитием. Стороны продолжили взаимодействие в сферах взаимного интереса: торгово-экономической, гуманитарной, борьбы с международной организованной преступностью, профессиональных обменов. Интенсифицировалось взаимодействие по линии экспертного сообщества. Успешно развивалось сотрудничество по вопросам предотвращения незаконного транзита ядерных и радиоактивных материалов, борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий. Продолжился начатый в 2015 году диалог по правам человека.





В 2017 году динамично развивались отношения с Канадой. Оттава полностью отменила торговые ограничения на взаимодействие с Беларусью. Активизируются дипломатические, межведомственные и деловые контакты.

Но на фоне потепления диалога со многими европейскими странами и США, в МИД отмечают сохранение агрессивной риторики Литвы по теме Белорусской АЭС, что стало основным сдерживающим фактором в развитии двустороннего политического диалога. Тем не менее, несмотря на «заморозку» официальных контактов, двусторонняя торговля и инвестиционное сотрудничество с Литвой демонстрировали позитивную динамику.

Осваивали рынки Ближнего Востока, удвоили экспорт в Африку

Несмотря на сложную региональную обстановку и сохранение факторов нестабильности в развивающихся странах, прежде всего, кризисов в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии, продолжилось выстраивание сотрудничества Беларуси со странами Ближнего Востока.

Высокий уровень контактов между руководством Беларуси и ОАЭ способствовал активизации экономического и гуманитарного сотрудничества. В 2017 году белорусский экспорт в Африку увеличился более чем вдвое.

Удалось сформировать стратегические подходы по закреплению на Юге Африки. Наиболее активно развивалось сотрудничество с Анголой, ставшей крупнейшим рынком сбыта белорусских товаров на африканском континенте. Последовательная работа с Зимбабве позволила достичь рекордных показателей белорусского экспорта в эту страну за счет поставок карьерной и дорожно-строительной техники.

Белорусский экспорт за 10 месяцев увеличился на 22,6%

Благодаря слаженным усилиям МИД, министерств и предприятий экспорт за десять месяцев 2017 года составил 23,7 млрд долларов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В стоимостном выражении рост экспорта составил 4,4 млрд долларов, в том числе за счет продукции машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью.