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БелАЗ в 2017 году реализовал техники на 790 млн долларов

04.01.2018 13:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Выручка ОАО «БелАЗ» за 2017 год превысила 790 млн долларов. Об этом TUT.BY сообщили на жодинском автозаводе, комментируя предварительные итоги работы за минувший год.


Фото: пресс-служба БЕЛАЗа

«Темп роста объема производства промышленной продукции в действующих ценах составил 187,2% по отношению к 2016 году; в натуральном выражении производство техники составило 913 единиц и выросло на 389 единиц по сравнению с 2016 годом», сказано в пресс-релизе БелАЗа.

В минувшем году был произведен 621 карьерный самосвал особо большой грузоподъемности (90 тонн и выше), это рекорд за всю историю предприятия, отметили там.

На экспорт в 2017 году было поставлено техники на 760 млн долларов, что на 349 млн долларов больше, чем в 2016 году, уточнили TUT.BY на жодинском предприятии.

При этом внешняя дебиторская задолженность за 11 месяцев 2017 года снизилась на 24,7%, или на 173,4 млн рублей.

Чистую прибыль в компании не раскрывают, отметили, что за 2017 год она увеличилась в 14,5 раз. В 2016 году доход холдинга БелАЗ составил 8 млн рублей, следовало из отчетности.

Среднемесячная заработная плата по итогам года выросла в 1,4 раза и составила 1217 рублей на одного среднесписочного работника; в декабре 2017 года зарплата составила более 1500 рублей, говорится в пресс-релизе. В 2017 году на работу были приняты 875 человек.

 

 
 
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На экспорт в 2017 году было поставлено техники на 760 млн долларов, что на 349 млн долларов больше, чем в 2016 году, уточнили TUT.BY на жодинском предприятии.

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