БелАЗ в 2017 году реализовал техники на 790 млн долларов

Выручка ОАО «БелАЗ» за 2017 год превысила 790 млн долларов. Об этом TUT.BY сообщили на жодинском автозаводе, комментируя предварительные итоги работы за минувший год.



Фото: пресс-служба БЕЛАЗа

«Темп роста объема производства промышленной продукции в действующих ценах составил 187,2% по отношению к 2016 году; в натуральном выражении производство техники составило 913 единиц и выросло на 389 единиц по сравнению с 2016 годом», сказано в пресс-релизе БелАЗа.

В минувшем году был произведен 621 карьерный самосвал особо большой грузоподъемности (90 тонн и выше), это рекорд за всю историю предприятия, отметили там.

На экспорт в 2017 году было поставлено техники на 760 млн долларов, что на 349 млн долларов больше, чем в 2016 году, уточнили TUT.BY на жодинском предприятии.

При этом внешняя дебиторская задолженность за 11 месяцев 2017 года снизилась на 24,7%, или на 173,4 млн рублей.

Чистую прибыль в компании не раскрывают, отметили, что за 2017 год она увеличилась в 14,5 раз. В 2016 году доход холдинга БелАЗ составил 8 млн рублей, следовало из отчетности.

Среднемесячная заработная плата по итогам года выросла в 1,4 раза и составила 1217 рублей на одного среднесписочного работника; в декабре 2017 года зарплата составила более 1500 рублей, говорится в пресс-релизе. В 2017 году на работу были приняты 875 человек.