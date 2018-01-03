МИНСК, 4 дек – Sputnik. Новый цех по пошиву трикотажных изделий под российским брендом "Твое" открылся в Барановичах, сообщило в четверг издание Intex-Press .



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Пока в филиале работают 25 швей, но планируется набрать еще 125 рабочих.

"Скоро новый цех начнет работать на полную загрузку, и мы уже потихоньку набираем новых работников", – сообщила изданию директор УП "Шарм Премьер" Татьяна Андрущишина.

Цех стал третьим по счету, которое открыло предприятие "Шарм Премьер" в райцентре. В настоящее время во всех барановичских отделениях работают в общей сложности 245 швей. Все цеха, в том числе новый, размещаются в здании местной швейной фабрики.

Сообщается, что в 2018 году компания планирует расширить свое присутствие в Беларуси и открыть свои отделения также в Кричеве и Бобруйске. Эти филиалы должны заниматься трикотажем.

В августе прошлого года на предприятие "Шарм" в Смоленске произошел пожар, после чего появились слухи о том, что руководство компании не собирается восстанавливать это здание, а планирует перенести производство в Беларусь. В качестве основной площадки были выбраны Барановичи, в которых в 2012 году были открыты два цеха.

В издании отметили, что основное производство по вязанию, крашению и крою по-прежнему будет работать в Смоленске, на трикотажной фабрике "Шарм".