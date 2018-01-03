|
Российский бренд "Твое" открыл новый цех в Барановичах
04.01.2018 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Новый цех по пошиву трикотажных изделий под российским брендом "Твое" открылся в Барановичах, сообщило в четверг издание
© Sputnik / Виктор Толочко
Пока в филиале работают 25 швей, но планируется набрать еще 125 рабочих.
"Скоро новый цех начнет работать на полную загрузку, и мы уже потихоньку набираем новых работников", – сообщила изданию директор УП "Шарм Премьер" Татьяна Андрущишина.
Цех стал третьим по счету, которое открыло предприятие "Шарм Премьер" в райцентре. В настоящее время во всех барановичских отделениях работают в общей сложности 245 швей. Все цеха, в том числе новый, размещаются в здании местной швейной фабрики.
Сообщается, что в 2018 году компания планирует расширить свое присутствие в Беларуси и открыть свои отделения также в Кричеве и Бобруйске. Эти филиалы должны заниматься трикотажем.
© Sputnik/ Евгения Новоженина
В августе прошлого года на предприятие "Шарм" в Смоленске произошел пожар, после чего появились слухи о том, что руководство компании не собирается восстанавливать это здание, а планирует перенести производство в Беларусь. В качестве основной площадки были выбраны Барановичи, в которых в 2012 году были открыты два цеха.
В издании отметили, что основное производство по вязанию, крашению и крою по-прежнему будет работать в Смоленске, на трикотажной фабрике "Шарм".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское предприятие планирует расширить свое присутствие в Беларуси в этом году – отделения будут открыты в Бобруйске и Кричеве.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии