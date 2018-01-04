В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновления в фанерной отрасли За последние два года группа компаний СВЕЗА, один из мировых лидеров в области производства березовой фанеры, расширила свою продуктовую линейку. Текущая...

За последние два года группа компаний СВЕЗА, один из мировых лидеров в области производства березовой фанеры, расширила свою продуктовую линейку. Текущая тенденция связана с потребностями бизнеса, формирующими спрос на данный строительный материал. В 2015 году СВЕЗА перешла на специальный продукт для опалубки перекрытий, СВЕЗА Дэк 350 с разметочной сеткой. Фанера для бетонирования перекрытий с заранее нанесенной разметочной сеткой с шагом 25, 50 и 100 миллиметров упрощает разметку и резание опалубочных плит на стройплощадке. Рисунок-сетка также служит шаблоном для укладки арматуры. По словам потребителей, к основным преимуществам продукта относится не только упрощение типовых операций, но и минимизация строительных ошибок. Четкие линии разметки позволяют строителям с точностью до миллиметра выверять место разреза на фанере и линии укладки арматуры, комментирует Максим Кирсанов, менеджер группы компаний ПромСтройКонтракт.Это не только помогает строителям, но и упрощает надзорным органам процесс проверки. Сетка позволяет визуально определять наличие неточностей, что с высокой вероятностью предотвращает возможность совершения ошибки. Продукт запатентован. Опалубочная фанера СВЕЗА Дэк 350 зарегистрирована Роспатентом как полезная модель. Группа комипаний СВЕЗА обладает исключительным правом на производство и продажу ламинированной фанеры с разметочной сеткой на территории Российской Федерации.В 2016 году группа СВЕЗА представила своим клиентам новые позиции в ассортименте, фанеру SVEZA Color, ламинированную цветными пленками, и фанеру SVEZA Paint c готовой основой под покраску. Продукты созданы специально для применения в областях, где важны такие декоративные свойства, как цвет поверхности и видимая текстура дерева.Новинка SVEZA Color представлена в пяти цветах. Продукты SVEZA Light Grey и Stone Grey используются в легком коммерческом транспорте и при изготовлении лодок. Фанера SVEZA Yellow предназначена для строительства детских площадок, сельскохозяйственных построек и интерьеров. SVEZA Black применяется при производстве музыкальных ящиков и фургонов для перевозки лошадей. SVEZA Light Brown позволяет получить поверхность, имитирующую текстуру натурального дерева в легком коммерческом транспорте, яхтах и интерьерах.Для проектов, в которых требуется поверхность другого цвета, рекомендуется использовать фанеру SVEZA Paint. Она покрыта специальной пленкой под подкраску. Пленка создает гладкую поверхность без дефектов, что сокращает время на подготовительные работы и расход краски.Новинка же SVEZA Parquet для производства инженерной доски представлена в двух вариантах, SVEZA Parquet Standard и SVEZA Parquet Premium. СВЕЗА стала первой в фанерной отрасли компанией, которая предложила производителям паркета специализированный продукт, полностью отвечающий таким их основным требованиям, как соблюдение оптимальной влажности, жестких допусков по толщине, усиленной прочности.Фанера SVEZA Parquet Standard отвечает основным требованиям производителей паркета. Новый продукт обладает высокой прочностью, производится с использованием влагостойкого клея и соответствует жестким требованиям по толщине, допуски плюс-минус 0,2 миллиметра, и влажности, 5-9 процентов.Фанера SVEZA Parquet Premium предназначена для производителей паркета класса люкс, предъявляющих повышенные требования к паркетной основе. Продукт обладает усиленной прочностью клеевого соединения благодаря использованию отборного шпона для внутренних слоев фанеры. Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты не меньше 1,75 мегапаскалей.www.sveza.ru