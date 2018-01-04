В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автономная котельная снижает себестоимость жилой застройки Новый, сданный в эксплуатацию в октябре 2017 года, десятиэтажный дом на улице Косарева в Челябинске не подключен к городским сетям тепло- и горячего водоснабжения....

Новый, сданный в эксплуатацию в октябре 2017 года, десятиэтажный дом на улице Косарева в Челябинске не подключен к городским сетям тепло- и горячего водоснабжения. Вместо этого на крыше жилого здания установлена автоматизированная погодозависимая котельная на базе 12 конденсационных газовых котлов Vitodens 200-W B2HA тепловой мощностью 150 киловатт каждый, работающих на природном газе низкого давления. Как отмечают в компании Веста-Газ, осуществлявшей проектирование, монтаж котельной и системы теплоснабжения дома, для застройщика такое решение значительно рентабельнее подключения к городским сетям, а благодаря широкому диапазону модуляции конденсационных котлов Viessmann еще и гораздо эффективнее в эксплуатации.На сегодняшний день доля подобных решений на рынке Челябинска и Челябинской области существенна, в том числе и в качестве замены котлов в существующих крышных котельных, которую можно произвести без использования спецтехники. Их востребованность объясняется в первую очередь тем, что подключить жилой дом к городским сетям для застройщика значительно дороже, чем смонтировать индивидуальную котельную и подвести газовую магистраль.Особенно если учесть, что в нашем регионе при реализации таких проектов широко используется механизм энергоконтрактинга, когда для финансирования строительства котельной привлекаются сторонние инвесторы. Фактически застройщик не вкладывается в котельную, а платит только за подключение газа, что примерно в пять раз дешевле, чем присоединить дом к сетям теплоснабжения. Инвестор же возвращает вложенные средства и получает прибыль за счет экономии энергоресурсов при эксплуатации котельной, объясняет Владимир Руднев, директор компании Веста-Газ.По словам эксперта, экономия строительной компании в результате составляет около 60 миллионов рублей на комплексе зданий, что снижает себестоимость квадратного метра жилой площади. После сдачи объекта в эксплуатацию котельная передается на баланс специализированной обслуживающей организации, которая гасит задолженность перед инвестором, перечисляя разницу между себестоимостью генерируемого тепла и установленным тарифом.Период окупаемости равен пяти годам, что вдвое меньше десятилетней гарантии на теплообменники конденсационных котлов Vitodens от компании Viessmann. По словам Владимира Руднева, небольшой вес котлов, 150 килограммов, и их низкая водонаполняемость, что снижает общей вес крышной котельной, позволили монтировать котельную на кровле здания без изменения несущих конструкций здания. Важными факторами выбора стали также длительная гарантия и 15-летний номинальный срок эксплуатации оборудования, доказавшего свою надежность на практике.Диапазон модуляции настенного конденсационного котла Vitodens 200-W B2HA простирается от 12 до 150 киловатт. Это значит, что мощность котельной может меняться в очень широких пределах, от минимальных 12 киловатт до максимума в 1,8 мегаватта, когда все 12 агрегатов выдают предельную мощность. Сочетание широкого диапазона модуляции с погодозависимым регулированием позволяет выбрать оптимальный режим работы котельной для покрытия потребностей в тепле с высокой экономией топлива. Поэтому такие решения и окупаются так быстро.www.viessmann.ru