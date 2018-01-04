В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания DEVI отметила 75-летие В 2017 году компания DEVI, один из мировых лидеров рынка электрообогрева, отметила свое 75-летие. Этот бренд одним из первых появился на российском рынке электрических...

В 2017 году компания DEVI, один из мировых лидеров рынка электрообогрева, отметила свое 75-летие. Этот бренд одним из первых появился на российском рынке электрических теплых полов и сохраняет на нем ведущие позиции на протяжении вот уже 25 лет. Сегодня доля компании на отечественном рынке электрических теплых полов составляет около 30 процентов. С 2003 года DEVI является структурным подразделением концерна Danfoss A/S, одного из ведущих мировых производителей энергосберегающего оборудования. Помимо европейского и российского рынков, где бренд занимает лидирующее положение, он широко представлен в США, странах Северной и Южной Америки, в Австралии и Новой Зеландии, Южной Корее, Китае, Индии и во многих других регионах мира.Основные производственные мощности DEVI на сегодняшний день сосредоточены во Франции, Сен-Мало, и Польше, Гродзиск-Мазовецкий. Примерно 90 процентов продукции производится в странах Европейского союза. Высокие стандарты менеджмента качества позволяют нам предоставлять до 20 лет полной гарантии на продукцию, рассказывает Алексей Терешин, руководитель направления DEVI компании Данфосс.Кроме кабельных систем отопления различного типа для жилых и офисных помещений, это теплый пол, DEVI производит системы снеготаяния для кровель, автомобильных дорог и тротуаров, системы обогрева для трубопроводов, футбольных полей и вертолетных площадок. Например, в России решения компании применяются для обогрева на крышах таких знаковых объектов, как Гостиный Двор, здание Государственной Думы, гостиница Метрополь.В 2016 году кабельный обогрев DEVI был выбран в качестве решения для поддержания температуры травяного покрытия в тренировочной зоне, зонах выхода команд и запасных игроков на стадионе футбольного клуба Краснодар, одной из крупнейших и наиболее современных российских спортивных арен.Сегодня компания идет в ногу со временем, ее решения предусматривают возможность программирования настроек и дистанционного управления теплыми полами из любой точки мира. Ключевой особенностью электронных терморегуляторов для систем теплого пола нового поколения DEVIreg Smart является функция удаленного управления с мобильных устройств с помощью бесплатного приложения, доступного в App Store и Google Play. Причем воспользоваться ей могут как пользователи, так монтажники, превратив свои мобильные телефоны в инструменты для тонкой настройки систем теплого пола.www.danfoss.ru