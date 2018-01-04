В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские инженеры показали немецкий уровень качества монтажа котлов Осенью 2017 года делегация завода компании Viessmann из Аллендорфа-на-Эдере посетила подмосковный коттеджный поселок Монаково на берегу Икшинского водохранилища, где в...

Осенью 2017 года делегация завода компании Viessmann из Аллендорфа-на-Эдере посетила подмосковный коттеджный поселок Монаково на берегу Икшинского водохранилища, где в одном из частных домов был установлен конденсационный газовый котел Vitocrossal. Причиной столь пристального внимания немецких специалистов стало качество исполнения проекта котельной, выполненного инженерами российской семейной компании ТВН Инженерные системы из Долгопрудного. Как отметили немецкие специалисты, благодаря именно такому качеству работ Viessmann удерживает лидирующие позиции у себя на родине. Сложность задачи, которую специалистам пришлось решать, заключалась в том, что дом не был новым. Требовалась серьезная модернизация котельной, спроектированной с ошибками.В результате отсутствия погодозависимого регулирования и неправильных расчетов расход газа был велик, что, учитывая большую площадь дома, более 700 квадратных метров, вело к серьезные дополнительным расходам на отопление. Кроме того, требовалось наладить управление контурами радиаторного и напольного отопления и решить вопрос нехватки горячей воды.Специалистами ТВН Инженерные системы в качестве основного источника тепла был выбран напольный конденсационный котел Vitocrossal 300 CM3 тепловой мощностью 38–115 киловатт. Особенностью этой модели является устойчивая к коррозии поверхность теплообмена Inox-Crossal из специальной нержавеющей стали, обеспечивающая более эффективное использование теплоты конденсации и обладающая эффектом самоочистки, а также экономичная газовая горелка MatriX с широким, 30-100 процентов, диапазоном модуляции. Улучшенная регулируемость и надежная теплопередача котла достигается благодаря широким проходам между трубами и большому водонаполнению котлового блока.В качестве резервного источника тепла был установлен электрический котел. Управление системой отопления реализовано на базе контроллеров Vitotronic 300 GW2B и Vitotronic 200-H HK3B с функциями погодозависимого управления котловым и отопительными контурами. Автоматика позволяет программировать переключение раздельно настраиваемых суточных и недельных режимов работы, управлять температурой воды по датчику емкостного водонагревателя и проводить автоматическую диагностику системы.Обновленная система отопления имеет встроенную функцию защиты от понижения и повышения давления теплоносителя в греющем контуре с выдачей аварийного сигнала на контроллер Vitotronic и оповещением домовладельца посредством СМС-сообщения и электронной почты. При этом котельная работает в автоматическом режиме, а настройки пользователь может менять из любой точки мира с помощью мобильных устройств при условии доступа в интернет.По словам домовладельца, выбор компании для выполнения столь сложного заказа был непростым и потребовал времени. Подрядчика для этой работы ему порекомендовали в компании Viessmann, куда он обратился за консультацией. Благодаря рациональной модернизации новая котельная обеспечивает высокий уровень температурного комфорта в доме и при этом расходует минимум ресурсов. Так домовладелец становится менее зависимым от будущих изменений цен на газ и электроэнергию, отмечает Василий Карабута, специалист компании Виссманн.www.viessmann.ru