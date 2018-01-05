Беларусь закрывает генеральное консульстве в Одессе

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто до 23 февраля этого года, сообщили в пресс-службе правительства.

«В соответствии с Указом президента Беларуси от 9 июля 1996 № 247 „Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь“ Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство страны в Одессе (Украина). Это решение содержится в постановлении Правительства Беларуси от 4 января 2018 года № 1», — сказано в сообщении.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства.

Постановление Совмина от 9 марта 2011 г. № 288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу.