КГБ задержал 12 чиновников Минлесхоза

Комитет государственной безопасности задержал 12 человек системы Министерства лесного хозяйства и двух предприниматлей. Об этом рассказали в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» в КГБ.



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Задержаны и помещены в СИЗО КГБ два предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях. Сейчас большинство из них активно сотрудничает со следствием. 11 из 14 задержанных полностью признали вину, написали чистосердечные признания и явки с повинной.

Преступная схема экспорта пиломатериалов, организованная коммерсантами и должностными лицами, была вскрыта по итогам мониторинга положения дел в сфере лесного хозяйства, проведенного КГБ по поручению президента. Выяснилось, что должностные лица умышленно занижали сортность пиломатериалов при их продаже лесхозами. В результате бизнесмены под видом почти бросового сырья закупали продукцию высшего сорта конкретных объемов и размеров. Закупки шли, в числе прочих механизмов, и через участие в договорных торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Экспортировалась приобретенная высококачественная продукция лесхозов через посреднические структуры в Беларуси и систему так называемых фирм-прокладок. «Продажа пиломатериалов конечному европейскому потребителю шла через подконтрольные дельцам зарубежные фирмы на территории Литвы и Эстонии. Получаемая прибыль оседала на счетах прибалтийских компаний, тем самым налоги с нее не уплачивались», — говорится в материале.

КГБ выяснил, что подготовка соответствующих документов, контроль за отгрузками, производство пиломатериалов конкретного размера, сговор перед проведением биржевых торгов осуществлялись при содействии руководителей различного уровня лесных хозяйств практически всех областей Беларуси.

При передаче одной из взяток 24 января с поличным были задержаны представитель коммерческой структуры и руководитель одного из деревообрабатывающих предприятий Витебской области.

Более подробная информация на этом этапе не разглашается в интересах следствия. Однако уже получены документальные материалы, подтверждающие, что взятки должностным лицам системы Министерства лесного хозяйства передавались регулярно, последовательно, системно. При этом «такса» составляла от 2 до 5 евро с каждого кубометра отгруженного пиломатериала. Всего, по данным изъятой «черной бухгалтерии», ежегодно выплачивалось взяток на сумму 50−70 тысяч евро. Объемы вывозимых таким образом пиломатериалов составляли не менее 36 тысяч кубометров в год.

КГБ возбудил уголовные дела о даче и получении взяток.

Напомним, накануне Александр Лукашенко снял с должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

Амельянович получил свой пост в марте 2010 года. С тех пор президент не раз требовал «порядка в лесу» . В частности, год назад он требовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам.