Президент объяснил отставку министров спорта и лесного хозяйства: От меня пощады не ждите

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовым коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства, передает БЕЛТА .

«Я не комментирую свои решения, но могу обьяснить их. Вы мои избиратели, и я обязан перед вами объясняться. Думаю, для вас нет ничего нового от Лукашенко: с первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что в прошлом году предупредил всех министров: если на их предприятиях выявят коррупцию, им придется оставить свой портфель.

Недавно такие преступления были выявлены во Дворце спорта. Его руководитель брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров. «Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился», — раскрыл подробности президент.

После этого случая за руководителем начали наблюдать. В результате были зафиксированы многочисленные случаи взяточничества. «Я не верю, что министр об этом не знал», — заявил Александр Лукашенко.

В сфере лесного хозяйства также была обнаружена коррупционная схема: хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт. «Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними», — отметил президент.

«От меня пощады не ждите, никто. Не потому что я кровожадный, а потому что коррупция гробит все», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, 15 февраля Александр Лукашенко снял с постов министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко с формулировкой за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

16 февраля стало известно, что Александр Шамко лишился своего поста из-за скандала с директором столичного Дворца спорта, который попался на многочисленных взятках .

А в Минлесхозе КГБ вскрыл преступную схему экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья с множеством фигурантов. По этому делу задержаны два предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях. Сейчас большинство из них активно сотрудничает со следствием.