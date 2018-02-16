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Обувному холдингу "Марко" возместят из бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами
16.02.2018 13:20 — Новости Экономики | Tut.by
Кожевенно-обувному холдингу «Марко» будет возмещена часть процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 февраля 2018 г. № 130.
Несколько лет назад управляющая компания холдинга «Марко» получила кредиты от Белинвестбанка и Белагропромбанка для создания и модернизации производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкции мехового комбината на 2013-2024 годы.
В 2018 году «Марко» за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, будет возмещена часть процентов за пользование этими кредитами в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта, следует из документа.
Согласно постановлению, полученные средства в 2018 году направляются управляющей компанией на пополнение оборотных средств.
Два года назад «Марко»
В 2017 году правительство
В состав холдинга Николая Мартынова входят фабрики «Сан Марко» и «Красный Октябрь», розничная сеть магазинов «Марко-сервис», «Витма», «Витебский меховой комбинат».
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Согласно постановлению, полученные средства в 2018 году направляются управляющей компанией на пополнение оборотных средств.
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