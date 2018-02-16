|
Три дня досрочного голосования: 89 жалоб, "карусели", наблюдателей пересаживают с дивана на стул
16.02.2018 14:18 — Новости Экономики | Tut.by
Завтра в Беларуси последний день досрочного голосования за депутатов в местные Советы. За три дня в нем приняли участие уже 18,73% избирателей. Независимые наблюдатели за три дня подали 89 жалоб, обнаружили «карусели», а один наблюдатель даже получил официальное предложение от комисии пересесть с дивана на стул.
В Брестской области за это время проголосовали 16,27% избирателей, в Витебской — 19,67%, в Гомельской — 19,49%, в Гродненской — 16,81%, в Минской — 19,56%, в Могилевской — 20% и в Минске — 18,92%.
Как сообщает кампания «Право выбора», за третий день досрочного голосования на 153 избирательных участках работало 306 наблюдателей, которые подготовили 36 жалоб. За три дня количество жалоб увеличилось до 89.
В третий день досрочного голосования, как отмечает «Право выбора», появились избирательные «карусели».
«У Мінску групы людзей на аўтамабілях і службовых мікрааўтобусах курсіравалі па выбарчых участках і візуальна стваралі масавасць і яўку. Такія групы былі заўважаныя і заснятыя на відэа назіральнікам кандыдата у дэпутаты ад Аб’яднанай Грамадзянскай партыі Мікалая Казлова і намеснікам старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) Аляксеем Сігаевым», — говорят в «Право выбора».
По информации независимых наблюдателей первая «карусель» была зафиксирована в Могилеве. В помещении средней школы № 17, где находится три избирательных участка, приехала группа организованных избирателей из 10 человек, которые проголосовали сразу на трех участках. Через час приехала еще одна такая группа, повторившая тот же сценарий.
О «карусели» сообщал и председатель ОГП Анатолий Лебедько, который выступает доверенным лицом кандидата Николая Козлова. На одном из участков в Центральном районе Лебедько снял
«Эти люди не проживают в этом районе и не имеют права тут голосовать», — увтерждает Лебедько. По этому случаю кандидат Николай Козлов написал жалобу в районную избирательную комиссию.
По данным «Права выбора», в третий день голосования рекордсменом по завышению явки избирателей стал участок № 27 Старовиленского округа в Минске. Туда, согласно, данным наблюдателей, пришло 13 человек, а в официальном протоколе отмечено 136.
«У Гродне назіральнікі фіксуюць выпадкі, калі праўладныя назіральнікі бяруць шаблоны заяваў у старшынь выбарчых камісій і пішуць у іх, што на выбарчым участку не было ніякіх парушэнняў, — говорят в «Право выбора».
«Тое, што выбарчыя «каруселі» мы заўважылі ў рэгіёнах — яскравае сведчанне таго, што ўлада мае праблему са стымуляваннем людзей да выбараў не толькі ў Мінску. Мы становімся сведкамі не актыўнага і свядомага байкоту, а пасіўнага неўдзелу грамадзян у выбарах. Ад таго, што ў нас няма адкрытых і свабодных выбараў - улада і людзі з кожным годам толькі аддаляюцца адзін ад аднаго, а выбары пераўтвараюцца ў цырымонію. Цяжка назіраць за тым, як у беларусаў крадуць будучыню», — говорит национальный координатор компании «Право выбора» Алесь Силков.
«Взял бюллетень и пошел на выход»
Кроме нарушений в подсчете голосов, некоторые независимые наблюдатели фиксируют и курьезные случаи.
Член молодежи БНФ Юрий Лукашевич на участке, где он выступает наблюдателем, видел молодых людей, которые пришли на выборы впервые и не знали, что делать с бюллетенем.
«Прыйшоў хлопец на выбарчы ўчастак. Узяў бюлецень і такі: усё, так? І пайшоў у бок выхада. А яму, прайдзіце ў кабінку. Ён такі, а навошта? Я за 27 год ні разу не галасаваў. Так і хочацца запытаць, і навошта ты зараз прыйшоў?!», — написал у себя в
Кандидат в депутаты в Кунцевщинском округе Никита Семененко, кроме «накрутки» количества проголосовавших избирателей в официальных списках, зафиксировал и нарушения в состоянии избирательной урны.
«Шчылiна у выбарчай скрынi на участку 179 школы», — опубликовал фото Семененко.
После его замечания, комиссия привела ящик
«Чтобы исключить факты клеветы в адрес работы избирательной комиссии наблюдателю предложено расположиться на стуле»
Еще одна забавная ситуация произошла в Гомеле на избирательном участке № 7 в Советском районе. Там в качестве независимого наблюдателя дежурит руководитель гомельского отделения Молодежи БНФ и доверенное лицо кандидата Новикова Артем Косоваров. На днях он получил жалобу от председателя комиссии, «а также лишился возможности уютно размещаться на диване во время наблюдения».
Как сказано в жалобе председателя избирательной комиссии Михаила Дорошкова, 14 февраля на участке для голосования Артем Косоваров присутствовал в качестве наблюдателя.
«Во время своего наблюдения он спал полусидя на диване AMI мебель, предоставленном ему. В конце дня он заявил, что около 90 человек приписаны председателем», — говорится в жалобе.
Председатель комиссии отметил, что в помещении для голосования присутствовали и другие наблюдатели, которые никаких нарушений не обнаружили.
«Чтобы исключить факты клеветы в адрес работы избирательной комиссии наблюдателю Косоварову предложено расположиться на стуле», — написано в жалобе.
Сам Косоваров объясняет, что с места на стуле ему не виден ящик для бюллетеней.
«14 лютага ў канцы дня я зафіксаваў у пратаколе лішнія 86 галасоў, пасля чаго звярнуўся да старшыні ўчастковай выбарчай камісіі с просьбай патлумачыць мне, як так здарылася, у выніку атрымалася невялікая сварка. А ўжо на наступны дзень, калі я прыйшоў на ўчастак, ён усунуў мне гэтую скаргу, пагражаючы паскардзіцца партыйнаму кіраўніцтву. Нягледзячы на забарону, я працягнуў сядзець на канапе, бо адтуль бачна скрыні, і адказаў, што калі трэба будзе, пасяджу і на падлозе, а яны сядуць на нары», -- рассказывает Артем Косоваров.
Вызвали на избирательный участок милицию
Председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич баллотируется в депутаты в Академическом округе Первомайского района Минска. В первый день досрочного голосования в колледже электроники, где находятся два участка, на одном насчитали 60 избирателей, а в протоколе комиссия написала 145 человек, на втором — 35 против 150. Губаревич решил выяснить у комиссий, как так вышло.
На одном участке списки избирателей Губаревичу в руки не дали, но пролистали, на втором отказались делать и это. Губаревич пришел к выводу, что нежелание даже издалека показать списки проголосовавших означает, что списки пустые. В итоге наблюдатель Алексей Клюшниченко вызвал милицию, чтобы она проверила наличие факта фальсификации. На вызов приехал замначальника Первомайского РУВД. Заявление наблюдателя сотрудник милиции принял.
— Але, са словаў супрацоўніка РАУС, далей для праверкі яны будуць звяртацца ў раённую камісію, — рассказал Губаревич. — Фактычна міліцыя самаўхілілася ад расследвання, а гарачых слядах. Нейкі адказ адтуль атрымаем ужо пасля выбараў.
Студенты жалуются на «просьбы» проголосовать досрочно
Студенты ведущих вузов в социальных сетях жалуются на то, что их в университетах и общежитиях принуждают проголосовать досрочно. При этом не только в университетах, но и в общежитиях.
Глава ЦИК Лидия Ермошина уже не раз
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три дня в досрочном голосовании приняли участие 18,73% избирателей. В том числе глава ЦИК Лидия Ермошина.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии