Завтра в Беларуси последний день досрочного голосования за депутатов в местные Советы. За три дня в нем приняли участие уже 18,73% избирателей. Независимые наблюдатели за три дня подали 89 жалоб, обнаружили «карусели», а один наблюдатель даже получил официальное предложение от комисии пересесть с дивана на стул.





В Брестской области за это время проголосовали 16,27% избирателей, в Витебской — 19,67%, в Гомельской — 19,49%, в Гродненской — 16,81%, в Минской — 19,56%, в Могилевской — 20% и в Минске — 18,92%.

Как сообщает кампания «Право выбора», за третий день досрочного голосования на 153 избирательных участках работало 306 наблюдателей, которые подготовили 36 жалоб. За три дня количество жалоб увеличилось до 89.

В третий день досрочного голосования, как отмечает «Право выбора», появились избирательные «карусели».

Справочно: «Карусель» — способ воздействия на результат голосования, связанный с подкупом избирателя. Суть «карусели» заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора «карусели» на деньги или другие материальные ценности. Чистый бюллетень заполняется организаторами «карусели» и отдается очередному избирателю.

«У Мінску групы людзей на аўтамабілях і службовых мікрааўтобусах курсіравалі па выбарчых участках і візуальна стваралі масавасць і яўку. Такія групы былі заўважаныя і заснятыя на відэа назіральнікам кандыдата у дэпутаты ад Аб’яднанай Грамадзянскай партыі Мікалая Казлова і намеснікам старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) Аляксеем Сігаевым», — говорят в «Право выбора».

По информации независимых наблюдателей первая «карусель» была зафиксирована в Могилеве. В помещении средней школы № 17, где находится три избирательных участка, приехала группа организованных избирателей из 10 человек, которые проголосовали сразу на трех участках. Через час приехала еще одна такая группа, повторившая тот же сценарий.





О «карусели» сообщал и председатель ОГП Анатолий Лебедько, который выступает доверенным лицом кандидата Николая Козлова. На одном из участков в Центральном районе Лебедько снял видео , как на участок организованно привозят на микроавтобусе избирателей.

«Эти люди не проживают в этом районе и не имеют права тут голосовать», — увтерждает Лебедько. По этому случаю кандидат Николай Козлов написал жалобу в районную избирательную комиссию.

По данным «Права выбора», в третий день голосования рекордсменом по завышению явки избирателей стал участок № 27 Старовиленского округа в Минске. Туда, согласно, данным наблюдателей, пришло 13 человек, а в официальном протоколе отмечено 136.

«У Гродне назіральнікі фіксуюць выпадкі, калі праўладныя назіральнікі бяруць шаблоны заяваў у старшынь выбарчых камісій і пішуць у іх, што на выбарчым участку не было ніякіх парушэнняў, — говорят в «Право выбора».

«Тое, што выбарчыя «каруселі» мы заўважылі ў рэгіёнах — яскравае сведчанне таго, што ўлада мае праблему са стымуляваннем людзей да выбараў не толькі ў Мінску. Мы становімся сведкамі не актыўнага і свядомага байкоту, а пасіўнага неўдзелу грамадзян у выбарах. Ад таго, што ў нас няма адкрытых і свабодных выбараў - улада і людзі з кожным годам толькі аддаляюцца адзін ад аднаго, а выбары пераўтвараюцца ў цырымонію. Цяжка назіраць за тым, як у беларусаў крадуць будучыню», — говорит национальный координатор компании «Право выбора» Алесь Силков.

«Взял бюллетень и пошел на выход»

Кроме нарушений в подсчете голосов, некоторые независимые наблюдатели фиксируют и курьезные случаи.

Член молодежи БНФ Юрий Лукашевич на участке, где он выступает наблюдателем, видел молодых людей, которые пришли на выборы впервые и не знали, что делать с бюллетенем.

«Прыйшоў хлопец на выбарчы ўчастак. Узяў бюлецень і такі: усё, так? І пайшоў у бок выхада. А яму, прайдзіце ў кабінку. Ён такі, а навошта? Я за 27 год ні разу не галасаваў. Так і хочацца запытаць, і навошта ты зараз прыйшоў?!», — написал у себя в Facebook Лукашевич.

Кандидат в депутаты в Кунцевщинском округе Никита Семененко, кроме «накрутки» количества проголосовавших избирателей в официальных списках, зафиксировал и нарушения в состоянии избирательной урны.

«Шчылiна у выбарчай скрынi на участку 179 школы», — опубликовал фото Семененко.



Facebook Никиты Семененко

После его замечания, комиссия привела ящик в порядок .

«Чтобы исключить факты клеветы в адрес работы избирательной комиссии наблюдателю предложено расположиться на стуле»

Еще одна забавная ситуация произошла в Гомеле на избирательном участке № 7 в Советском районе. Там в качестве независимого наблюдателя дежурит руководитель гомельского отделения Молодежи БНФ и доверенное лицо кандидата Новикова Артем Косоваров. На днях он получил жалобу от председателя комиссии, «а также лишился возможности уютно размещаться на диване во время наблюдения».

Как сказано в жалобе председателя избирательной комиссии Михаила Дорошкова, 14 февраля на участке для голосования Артем Косоваров присутствовал в качестве наблюдателя.

«Во время своего наблюдения он спал полусидя на диване AMI мебель, предоставленном ему. В конце дня он заявил, что около 90 человек приписаны председателем», — говорится в жалобе.

Председатель комиссии отметил, что в помещении для голосования присутствовали и другие наблюдатели, которые никаких нарушений не обнаружили.

«Чтобы исключить факты клеветы в адрес работы избирательной комиссии наблюдателю Косоварову предложено расположиться на стуле», — написано в жалобе.



Фото: Артем Косоваров

Сам Косоваров объясняет, что с места на стуле ему не виден ящик для бюллетеней.

«14 лютага ў канцы дня я зафіксаваў у пратаколе лішнія 86 галасоў, пасля чаго звярнуўся да старшыні ўчастковай выбарчай камісіі с просьбай патлумачыць мне, як так здарылася, у выніку атрымалася невялікая сварка. А ўжо на наступны дзень, калі я прыйшоў на ўчастак, ён усунуў мне гэтую скаргу, пагражаючы паскардзіцца партыйнаму кіраўніцтву. Нягледзячы на забарону, я працягнуў сядзець на канапе, бо адтуль бачна скрыні, і адказаў, што калі трэба будзе, пасяджу і на падлозе, а яны сядуць на нары», -- рассказывает Артем Косоваров.

Вызвали на избирательный участок милицию

Председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич баллотируется в депутаты в Академическом округе Первомайского района Минска. В первый день досрочного голосования в колледже электроники, где находятся два участка, на одном насчитали 60 избирателей, а в протоколе комиссия написала 145 человек, на втором — 35 против 150. Губаревич решил выяснить у комиссий, как так вышло.





На одном участке списки избирателей Губаревичу в руки не дали, но пролистали, на втором отказались делать и это. Губаревич пришел к выводу, что нежелание даже издалека показать списки проголосовавших означает, что списки пустые. В итоге наблюдатель Алексей Клюшниченко вызвал милицию, чтобы она проверила наличие факта фальсификации. На вызов приехал замначальника Первомайского РУВД. Заявление наблюдателя сотрудник милиции принял.

— Але, са словаў супрацоўніка РАУС, далей для праверкі яны будуць звяртацца ў раённую камісію, — рассказал Губаревич. — Фактычна міліцыя самаўхілілася ад расследвання, а гарачых слядах. Нейкі адказ адтуль атрымаем ужо пасля выбараў.

Студенты жалуются на «просьбы» проголосовать досрочно

Студенты ведущих вузов в социальных сетях жалуются на то, что их в университетах и общежитиях принуждают проголосовать досрочно. При этом не только в университетах, но и в общежитиях.

Ну что, вот и трэш начинается в Беларуси в связи с выборами и досрочным голосованием. Сегодня выделился БГУ: https://t.co/evxDiax2Qq pic.twitter.com/aONKHrjAwK — РБ головного мозга (@belamova) 14 февраля 2018 г.

А ещё добавил, что обязательно дадут общежитие в следующем году всем, кто проголосует

И моего преподавателя буквально ТРЯСЛО, а декан лишь усмехнулся и такой «Да, я знаю, что он со мной не согласен, но он мне ничего не скажет, я же декан» — парнишка (@_sayhitoyourdad) 14 февраля 2018 г.

Глава ЦИК Лидия Ермошина уже не раз отмечала , что принуждение к голосованию — «это когда говорят, что если ты не придешь, тебя выселят из общежития, ты не получишь премию, мы подумаем, как ты будешь сдавать экзамены и т.д. Если просто рекомендуют прийти и проголосовать за кого угодно, — это не более, чем стимулирование в рамках закона». Ермошина также посоветовала в случае принуждения обращаться в прокуратуру.