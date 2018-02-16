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Топ-100 предложений для инвесторов подготовили в Беларуси

16.02.2018 15:05 — Новости Экономики | БелТА  
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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топ-100 приоритетных пилотных инвестиционных проектов (предложений) для новой индустриализации регионов подготовлен в Беларуси, сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономики Александр Червяков перед расширенным заседанием коллегии министерства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это так называемый план новой индустриализации регионов Беларуси, другими словами - карта возможностей для инвесторов, которая поможет ответить на вопросы, куда вкладывать ресурсы и на каких условиях, где наиболее рационально размещать производства", - рассказал Александр Червяков.

План подготовлен Научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики. Его фундаментом стали проекты-локомотивы, которые носят межотраслевой характер. Целый ряд проектов связан с развитием электротранспорта и производством автокомпонентов, выпуском медицинского оборудования, фарминдустрией, фотоникой, технологиями энергосберегающего и умного дома. План будет актуализироваться не реже одного раза в квартал.

Общий объем инвестиций для 100 проектов составляет порядка $4 млрд. "При разработке плана мы исходили из того, что ключевыми моментами являются спрос на рынках и новые технологии", - пояснил Александр Червяков. При отборе проектов учитывалась программа по импортозамещению в рамках Евразийского экономического союза. Была проработана вся номенклатура импортных товаров и отобрано более 300 товарных позиций, которые могли бы выпускаться на новых производствах.

План новой индустриализации будет сегодня представлен на коллегии Министерства экономики с участием премьер-министра Андрея Кобякова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топ-100 приоритетных пилотных инвестиционных проектов (предложений) для новой индустриализации регионов подготовлен в Беларуси,...

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