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В Беларуси в 2018 году планируют построить около 900 тыс. кв.м жилья с господдержкой

16.02.2018 15:53 — Новости Экономики | БелТА  
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В Беларуси в 2018 году планируют построить около 900 тыс. кв.м жилья с господдержкой
Фото из архива

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируют построить около 900 тыс. кв.м жилья с господдержкой. Об этом сегодня журналистам сообщил министр строительства и архитектуры Анатолий Черный во время выездного заседания итоговой коллегии Минстройархитектуры, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в 2018 году планируется построить порядка 4 млн кв.м жилья, в том числе около 900 тыс. кв.м - с господдержкой. "Для этого имеются средства. На эти цели предусмотрено направить более Br645 млн кредитных ресурсов, что на 31,3% больше, чем в 2017 году. В том числе Br526 млн - с учетом указа №240. ОАО "БПС-Сбербанк" и ОАО "Белинвестбанк" дополнительно к этой сумме предложили еще Br66 млн", - сказал министр.

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Теги: Гомель
 
 
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16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируют построить около 900 тыс. кв.м жилья с господдержкой. Об этом сегодня журналистам сообщил министр...

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