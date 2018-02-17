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За четыре дня досрочно проголосовали более 27% избирателей на выборах в местные Советы

17.02.2018 11:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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За четыре дня досрочного голосования участие в выборах депутатов местных Советов Беларуси приняли 27,03% внесенных в списки избирателей, сообщили БЕЛТА в ЦИК. Сегодня — последний день.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Брестской области 13−16 февраля проголосовали 24,18% избирателей, в Витебской — 28,79%, в Гомельской — 28,06%, в Гродненской — 25,29%, в Минской — 26,84%, в Могилевской — 27,94% и в Минске — 27,76%.

Сегодня последний день досрочного голосования в Беларуси. Избирательные участки будут открыты 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты зарегистрированы более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

 
Теги: Минск
 
 
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