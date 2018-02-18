Наблюдатели: официальные цифры явки избирателей различаются с нашими местами на 650 человек

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. В течение пяти дней досрочного голосования независимые наблюдатели кампании «Право выбора» работали на 151 участке и подготовили 142 жалобы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным кампании, в Гродно на участках, где проходило независимое наблюдение, был использован механизм заполнения форм заявок на имя председателя комисиии провластными наблюдателями, «которые в своих заявлениях без причин писали, что голосование проходит без нарушений».

Наблюдатели также заявляют о массовом голосовании: когда на участки группами приводили солдат, студентов живущих в общежитиях.

«В Гродно был зафиксирован случай, когда члены комиссии звонили избирателям на домашние номера и просили прийти проголосовать досрочно», — говорят в «Право выбора».

Наибольшее расхождение по цифрам явки было на участке № 87 Казимировского округа Могилевской области. За пять дней голосования по подсчетам наблюдателей проголосовать пришло 9,6% избирателей, а по официальным данным — 34,1%. В абсолютных цифрах разница получилась в 650 человек.

«Замест таго, каб паказаць рэальную яўку і прадастаўляць назіральнікам усю інфармацыю аб колькасці прагаласаваўшых датэрмінова ўлада пачала ствараць імітацыю яўкі з дапамогай „карусельшчыкаў“, што з’яўляецца сведчаннем яе нізкай інстытуцыянальнай падтрымкі. Код 000−179 у пашпарце — гэта сімвал гэтай кампаніі. Яго апублічылі неабыякавыя грамадзяне. Па гэтаму коду можна было галасаваць не маючы прапіскі на любых выбарчых участках пэўнай акругі, чым і скарысталіся дэмакратычныя актывісты паспяхова прагаласаваўшы па гэтаму коду тры разы», — рассказал национальный координатор кампании «Право выбора» Алесь Силков.