К 12 часам в Беларуси проголосовала почти половина избирателей, в том числе президент

К 12 часам дня явка избирателей на участки составила 45,57%. Свои голоса за депутатов отдали 3 154 220 человек, сообщает ЦИК.



Фото: Наталья Пригодич, TUT.BY

С учетом досрочного голосования в Брестской области, по данным ЦИК, проголосовало 39,08% (досрочно — 31,84%) избирателей, Витебской — 49,81% (34,96%), Гомельской — 50,41% (36,48%), Гродненской — 44,86% (34,55%), Минской — 43,38% (34,61%), Могилевской — 48,59% (36,36%), в Минске — 42,21% (35,69%).

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.

Свой голос за местного депутата отдал и Александр Лукашенко. Он проголосовал на на участке № 1 Веснянского избирательного округа № 39 Центрального района Минска, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры, передает БЕЛТА.

«У нас тайное голосование, не говорят, за кого. Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как президента, и другого мотива, наверное, быть не может, — заявил Александр Лукашенко. — Поэтому за активного, действующего, работающего человека».

На участке Александра Лукашенко среди кандидатов действующих депутатов нет. Зато есть директор «Гимназии № 16» Георгий Кушняров, исполняющий обязанности директора, советник директора, международного социально-экономического фонда «Идея» Павел Самусев, менеджер по персоналу СООО «Нативита» Михаил Фиткович и ныне безработный лучший хоккеист Беларуси-2012 Виталий Коваль.

По мнению главы ЦИК Лидии Ермошиной, местные выборы в Беларуси становятся менее рутинными, идет реальная борьба за власть.

«От рутинных вялых местных выборов мы переходим к выборам активным, где действительно идет реальная борьба за власть, пусть и общественную», — цитирует Лидию Ермошину БЕЛТА.

Глава Центризбиркома рассказала, что избирательная кампания проходит спокойно. А запомнится она Лидии Ермошиной тем, что кандидаты в депутаты стали активнее бороться за мандаты. По сравнению с выборами 2014 года претенденты на места в Советы 28-го созыва проводили больше агитационных мероприятий. Чаще проявлял себя ряд общественных объединений и политических партий.

Независимым наблюдателям отказали в помещении для онлайн-наблюдения за выборами

Независимые наблюдатели кампании «Право выбора» собрались в Культурном центре «Корпус», чтобы оттуда проводить онлайн-конференцию по ходу выборов. Но через 20 минут им пришлось срочно собирать вещи.

— Па незалежных прычынах мусім спыніць эфір у гэтым памяшканні. Спадзяемся ў хуткім часе працягнуць з іншага памяшкання, — объявил пресс-секретарь «Права выбора» Игорь Борисов. Позже в комментарии БелаПАН Борисов сказал, что руководству «Корпуса» «начали поступать звонки сверху с требованием остановить трансляцию и покинуть помещение».



Фото: Павлюк Быковский

«Происходит беспрецедентное давление на нас и на администрацию центра, телефоны просто раскалены», — сказал представитель кампании.

Как написал в Facebook журналист Павлюк Быковский, «гаспадары памяшкання раптам адмовілі ў арэндзе». Теперь кампания ищет новое помещение для организации пресс-центра.

Независимые наблюдатели уже заявили , что официальные цифры явки избирателей различаются с нашими местами на 650 человек. В Минске фиксируются случаи нарушения на выборах. Например, активист без минской прописки со «спецотметкой» в паспорте смог три раза проголосовать в столице.