Лукашенко: наши миротворцы встанут между сторонами конфликта в Украине при согласии Порошенко и Путина

Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете, — образно выразился президент. — Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь».

Такова, подчеркнул Александр Лукашенко, позиция Беларуси — честная и искренняя. «В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию», — заявил глава государства.

Президент сказал, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их. «И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли — был бы вариант, — убежден президент. — Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия».

Александр Лукашенко уверен, что Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине.

«Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?» — спросил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что такого же мнения придерживаются и в Германии. «Мы же не ведем переговоры, а обеспечиваем, как меня попросили Путин, Порошенко, Меркель с Олландом. Мы долго думали, надо нам это или не надо», — рассказал глава государства.

По его словам, белорусская сторона согласилась на эту миссию, поскольку сама заинтересована в скорейшем разрешении конфликта. «Если нашли лучшую площадку — да господь с ними! Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Какие бы ни были минские соглашения, войну остановили», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Он признал, что люди в зоне конфликта гибнут до сих пор. Но после того, как стартовали переговоры в белорусской столице, уже не в таких масштабах, как было сразу. Президент подчеркнул, что, если будут достигнуты договоренности о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому противиться.

«Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся», — добавил глава государства.

При этом Александр Лукашенко уверен, что вопрос о переносе переговоров по Украине не обсуждался на встрече президентов США и Казахстана, как об этом многие пишут. «Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем. Поэтому никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $ 7,5 млрд подписаны, знаете, по каким направлениям — углеводороды и прочие ресурсы. Это было главное, — заключил президент. — Поэтому надо успокоиться и закрыть эту тему».