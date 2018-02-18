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В Беларуси завершились выборы депутатов местных Советов
18.02.2018 20:16 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси закончилось голосование за депутатов местных Советов. Согласно данным ЦИК, на 18.00 проголосовало 70,54% избирателей. Данные на 20.00 еще не озвучены.
Предварительные итоги местных выборов будут известны к утру 19 февраля. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Исходя из практики проведения избирательных кампаний, подсчет голосов начинается сразу после того, как закрываются избирательные участки. После полуночи начинают поступать первые данные. Естественно, к утру будет какая-то предварительная картина. Но еще раз повторюсь: предварительная», — сказал Вадим Ипатов.
Основные итоги выборов Центризбирком должен рассмотреть не позднее 23 февраля. На этот день предварительно спланировано заседание ЦИК.
«Тогда уже будут окончательные цифры», — добавил заместитель председателя Центризбиркома.
Как проходили выборы местных депутатов
Во время досрочного голосования, которое проходило с 13 по 17 февраля, независимые наблюдатели не раз заявляли о нарушениях. За пять дней они подали 142 жалобы, заявляли об обнаружении «каруселей», а некоторые наблюдатели описывали курьезные случаи, когда на избирательных участках их
В последний день досрочного голосования активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук смог
«Сразу могу сказать, что это бред», —
в эфире телеканала «Беларусь 1»
Ермошина подчеркнула, что в состав избирательных комиссий входят представители разных политических партий, поэтому, если будут возражения, их рассмотрят избиркомы. Кроме того, у кандидатов есть трехдневный срок на подачу жалоб по итогам выборов. «В течение недели все конфликты будут урегулированы», — резюмировала председатель Центризбиркома.
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Предварительные итоги местных выборов будут известны к утру 19 февраля.
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