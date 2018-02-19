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Наблюдатели о подсчете голослов: некоторые комиссии не давали нам подойти ближе шести метров
19.02.2018 11:34 — Новости Экономики | Tut.by
18 февраля в Беларуси завершились выборы депутатов местных Советов. Голосование на избирательных участках закончилось в 20.00. После этого избирательные комиссии начали подсчет голосов. Как
Правозащитному сайту
При этом в методическом пособии для участковых избирательных комиссий, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии имеется схема для размещения наблюдателей во время подсчета голосов на избирательном участке.
В некоторых из вышеописанных случаях были поданы жалобы в вышестоящие комиссии на невозможность наблюдателям воспользоваться правом наблюдать за подсчетом голосов.
Напомним, согласно предварительным данным, озвученным ЦИК, явка на выборах составила 77,05%. Также известно, что в областные Советы депутатов оппозиционные кандидаты
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Как сообщают правозащитники, надлежащие условия для наблюдателей, которые имеют право присутствовать при подсчете голосов избирателей, были созданы не на всех...
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