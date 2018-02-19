Наблюдатели о подсчете голослов: некоторые комиссии не давали нам подойти ближе шести метров

18 февраля в Беларуси завершились выборы депутатов местных Советов. Голосование на избирательных участках закончилось в 20.00. После этого избирательные комиссии начали подсчет голосов. Как сообщают правозащитники, надлежащие условия для наблюдателей, которые имеют право присутствовать при подсчете голосов избирателей, были созданы не на всех избирательных участках.

Правозащитному сайту spring96.org наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» прислали снимки со своих участков по всей Беларуси. На них отчетливо видно, что рассмотреть бюллетени, которые считает комиссия, невозможно.



Избирательный участок № 17 в Могилеве. «Пейзаж» с места, отведенного комиссией для наблюдателей: 6 метров к столу, где ведется подсчет голосов.



Участковая избирательная комиссия Виленского участка № 7 Молодечно



Подсчет голосов на избирательном участке в Молодечно



Минск. Участок 35 Московского района Минска — «Студенческая деревня».



Подсчет голосов на одном из избирательных участков Светлогорска.



Комиссия избирательного участка № 4 Железнодорожного района Витебска



На одном из участков Могилева. Фото из социальных сетей.



Подсчет голосов на избирательном участке № 17 в Могилеве.



Могилев. Участковая избирательная комиссия № 118, расположенная в средней школе № 6. Точка наблюдения.



Так считают голоса в Бобруйске.

При этом в методическом пособии для участковых избирательных комиссий, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии имеется схема для размещения наблюдателей во время подсчета голосов на избирательном участке.





В некоторых из вышеописанных случаях были поданы жалобы в вышестоящие комиссии на невозможность наблюдателям воспользоваться правом наблюдать за подсчетом голосов.

Напомним, согласно предварительным данным, озвученным ЦИК, явка на выборах составила 77,05%. Также известно, что в областные Советы депутатов оппозиционные кандидаты не прошли .