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Один - от ЛДП, остальные беспартийные. Кто прошел в Гродненский областной Совет депутатов

19.02.2018 13:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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В областной Совет по предварительным данным избрали 60 депутатов. Лишь один из них представляет партию (ЛДП), все остальные — беспартийные. По данным ЦИК, явка избирателей на выборах депутатов местных советов 28-го созыва в Гродненской области составила 79,81%.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Большинство новых избранников Гродненского областного Совета депутатов занимают руководящие должности. Это директоры предприятий, школ, различных учреждений, главы СПК, главные врачи больниц и поликлиник.

Например, по Гродненскому Болдинскому округу депутатом стал ректор гродненского медуниверситета Виктор Снежицкий. Его коллега — ректор ГрГУ Ирина Китурко стала депутатом по Врублевскому округу областного центра.

В состав областного Совета депутатов также вошли один диспетчер и один учитель. Владимир Ламеко избирался по Зельвенскому округу. Он работает в местном филиале «Гродноэнерго». А Юлия Костоломова преподает в гимназии № 2 в Волковыске. Она избиралась по Советскому округу в Гродно.

Представитель ЛДП — инженер по охране труда и технике безопасности производственного кооператива «Олсстрой» Александр Толстой — был, по предварительным данным — избран по Соломоновскому округу областного центра.

Выборы прошли во всех округах Гродненской области. А вот в Гомельской области в одном из округов предстоит повторное голосование. Там кандидат снялся еще до выборов.

Всего в Беларуси на 18 111 избирательных округах выбрано 18 110 депутатов.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 185
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По данным ЦИК, явка избирателей на выборах депутатов местных советов 28-го созыва в Гродненской области составила 79,81%.

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