Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

Положительная динамика цен на вторичном рынке жилья Минска наблюдается уже полгода. За это время не было ни одной недели, когда цены снизились или хотя бы не менялись. За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1246 $/м2.

С начала 2018 года 1 квадратный метр подорожал уже на 2,1% или на $26. В 2013 году, когда ситуация на рынке была в чем-то схожей, индекс за тот же временной отрезок вырос на 4,4%.



