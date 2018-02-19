|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года
19.02.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Положительная динамика цен на вторичном рынке жилья Минска наблюдается уже полгода. За это время не было ни одной недели, когда цены снизились или хотя бы не менялись. За прошедшую неделю
С начала 2018 года 1 квадратный метр подорожал уже на 2,1% или на $26. В 2013 году, когда ситуация на рынке была в чем-то схожей, индекс за тот же временной отрезок вырос на 4,4%.
Новостройки по итогам недели также выросли в цене, однако не столь существенно, как «вторичка». Средняя цена квартир в новостройках Минска поднялась за неделю на 0,2% и составила 1226 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объём предложения квартир продолжает оставаться в пределах узкого диапазона. На минувшей неделе изменение в численности выставленных на продажу квартир было символическим (-0,1%). Что касается различных типов квартир, то здесь всё не столь однозначно. Сразу на 3,3% сократилось предложение 1-комнатных квартир, также из базы вымывались квартиры с тремя комнатами (-1,0%). Компенсировался этот отток за счет квартир с двумя и четырьмя комнатами, которых за неделю стало больше на 1,5% и 3,9% соответственно.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 19 февраля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Единственным сегментом, где цены не менялись, оказались 4-комнатные квартиры. У остальных типов квартир отмечен рост, который составил 0,4-0,5%. По итогам последнего месяца по темпам роста цен лидируют 1-комнаные квартиры с показателем +2,2%.
Изменение цен в районах Минска на 19 февраля выглядит следующим образом:
В трех районах по итогам недели было отмечено снижение цен. В Первомайском оно составило 0,3%, в Московском – 0,6%, а максимальные темпы наблюдались в Партизанском районе столицы (-1,3%). Что касается роста цен, то наиболее ощутимое повышение зафиксировано в Центральном районе, где средний ценовой уровень поднялся сразу на 2,2%.
По итогам минувшего месяца наиболее существенное повышение цен отмечено в Партизанском и Центральном районах (+4,7%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 732 $/м2 (+0,3%), Витебск – 600 $/м2 (+0,6%), Гомель – 606 $/м2 (+1,6%), Гродно – 696 $/м2 (-0,9%), Могилев – 615 $/м2 (+0,7%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 896 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1511 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и равняется 824 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 12 по 19 февраля 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии