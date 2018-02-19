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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

19.02.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Положительная динамика цен на вторичном рынке жилья Минска наблюдается уже полгода. За это время не было ни одной недели, когда цены снизились или хотя бы не менялись. За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1246 $/м2.

С начала 2018 года 1 квадратный метр подорожал уже на 2,1% или на $26.  В 2013 году, когда ситуация на рынке была в чем-то схожей, индекс за тот же временной отрезок вырос на 4,4%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

Новостройки по итогам недели также выросли в цене, однако не столь существенно, как «вторичка». Средняя цена квартир в новостройках Минска поднялась за неделю на 0,2% и составила 1226 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

Объём предложения квартир продолжает оставаться в пределах узкого диапазона. На минувшей неделе изменение в численности выставленных на продажу квартир было символическим (-0,1%). Что касается различных типов квартир, то здесь всё не столь однозначно. Сразу на 3,3% сократилось предложение 1-комнатных квартир, также из базы вымывались квартиры с тремя комнатами (-1,0%). Компенсировался этот отток за счет квартир с двумя и четырьмя комнатами, которых за неделю стало больше на 1,5% и 3,9% соответственно.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 19 февраля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

Единственным сегментом, где цены не менялись, оказались 4-комнатные квартиры. У остальных типов квартир отмечен рост, который составил 0,4-0,5%. По итогам последнего месяца по темпам роста цен лидируют 1-комнаные квартиры с показателем +2,2%.

Изменение цен в районах Минска на 19 февраля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

В трех районах по итогам недели было отмечено снижение цен. В Первомайском оно составило 0,3%, в Московском – 0,6%, а максимальные темпы наблюдались в Партизанском районе столицы (-1,3%). Что касается роста цен, то наиболее ощутимое повышение зафиксировано в Центральном районе, где средний ценовой уровень поднялся сразу на 2,2%.

По итогам минувшего месяца наиболее существенное повышение цен отмечено в Партизанском и Центральном районах (+4,7%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 февраля 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 732 $/м2 (+0,3%), Витебск – 600 $/м2 (+0,6%), Гомель – 606 $/м2 (+1,6%), Гродно – 696 $/м2 (-0,9%), Могилев – 615 $/м2 (+0,7%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 896 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru. ­

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1511 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и равняется 824 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 12 по 19 февраля 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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