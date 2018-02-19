Явка - почти 85% и сплошь начальники в облсовете. Как прошли выборы-2018 в Витебской области

В выборах депутатов в местные Советы-2018 в Витебской области приняли участие 84,49% избирателей. Предварительные цифры назвал Центризбирком . TUT.BY посмотрел, кто стал депутатом облсовета — сплошь руководство госучреждений и чиновники.

Правом досрочного голосования в области воспользовались около 35% электората, приводит цифры Центризбирком.

Среди 60 новоиспеченных депутатов областного Совета — директор школы, филиала «Беларусбанка», начальник железнодорожной станции Орша, декан факультета университета, главврачи больниц и поликлиник, руководители школ. Подавляющее большинство же — чиновники, руководство госпредприятий и сельхозорганизаций области. Полный список можно увидеть тут.

Имена депутатов городских, районных и поселковых Советов будут опубликованы позже.